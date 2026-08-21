Timp de 28 de ani, Tasmania a eliminat crapii din două lacuri. După ce au fost capturați 49.301 de pești invazivi, păstrăvii au revenit

5 minute de citit Publicat la 15:05 21 Aug 2026 Modificat la 15:05 21 Aug 2026

Pește crap în apă. Imagine cu caracter ilustrativ. Getty Images

O campanie intensivă de eradicare desfășurată timp de 28 de ani a eliminat crapul comun din două lacuri importante din Tasmania, obținând ceea ce experții în domeniul pescuitului din întreaga lume considerau cândva aproape imposibil într-un sistem de apă dulce de mari dimensiuni și deschis.

Serviciul pentru Pescuit în Apele Interioare din Tasmania (Inland Fisheries Service – IFS) a declarat oficial că crapul european (Cyprinus carpio) a fost eradicat funcțional din lacurile Sorell și Crescent. Declarația a venit după capturarea și îndepărtarea a 49.301 de pești invazivi în aproape trei decenii. Dintre aceștia, 41.504 crapi au fost eliminați din lacul Sorell, iar 7.797 din lacul Crescent, aflat în apropiere, potrivit Times of India.

Eliminarea acestor pești invazivi care se hrănesc pe fundul lacurilor a schimbat semnificativ cele două ecosisteme. Claritatea apei s-a îmbunătățit, plantele native au revenit în zonele mlăștinoase scufundate, iar populațiile de păstrăv brun sălbatic s-au refăcut, contribuind la transformarea lacurilor în zone importante pentru pescuitul recreativ.

O introducere ilegală declanșează o criză de mediu

Crapii au fost descoperiți pentru prima dată în lacul Crescent în ianuarie 1995, când un pescar local care pescuia la muscă a găsit un pește mort pe mal. La scurt timp, autoritățile statului au confirmat că aceștia trăiau și în lacul Sorell, aflat în apropiere.

Se credea că peștii fuseseră introduși ilegal de persoane care foloseau pești vii drept momeală.

Situate pe Podișul Central al Tasmaniei, cele două lacuri de mică adâncime și conectate între ele se întind pe 53, respectiv 23 de kilometri pătrați. Ele fac parte dintr-un important bazin hidrografic conectat la râul Clyde.

Descoperirea a alarmat autoritățile. Crapii sunt pești extrem de distructivi, care se hrănesc căutând hrană în sedimentele moi de pe fundul lacurilor. Acest comportament smulge plantele acvatice din rădăcini, distruge zonele în care peștii își depun icrele și ridică în apă particule fine de mâl.

Apa tulbure rezultată împiedică lumina soarelui să ajungă la plantele acvatice și afectează habitatele speciilor native.

Infestarea reprezenta o amenințare majoră pentru golden galaxias (Galaxias auratus), o specie rară de pește nativ care nu se găsește nicăieri altundeva în lume. De asemenea, erau amenințate zonele umede din jurul lacurilor, protejate în baza Convenției Ramsar.

Pentru a împiedica răspândirea crapilor în rețeaua hidrografică mai largă a Tasmaniei, IFS a închis lacurile pentru accesul publicului, a instalat bariere pentru a împiedica apa să se scurgă spre râul Clyde și a creat un program special de gestionare a crapului.

Noi metode de monitorizare și capturare au redus numărul peștilor

Folosirea otrăvurilor, precum rotenona, a fost exclusă din cauza dimensiunii lacurilor și a necesității de a proteja speciile native sensibile. Nici golirea bazinelor lacurilor nu era posibilă.

Prin urmare, administratorii au trebuit să captureze fizic crapii și, în același timp, să îi împiedice să se reproducă.

IFS a dezvoltat o strategie care combina îndepărtarea fizică a peștilor cu monitorizarea prin unde radio. Biologii au introdus mici emițătoare radio în interiorul unor masculi de crap capturați, după care i-au eliberat din nou în apă.

Acești „pești Iuda” se deplasau în mod natural către grupurile de crapi în timpul sezonului de reproducere din primăvară, când peștii se adunau în zonele mlăștinoase, calde și puțin adânci.

Echipele urmăreau semnalele radio până la aceste grupuri și le înconjurau cu plase speciale, inclusiv plase de tip setcă și năvoade, înainte ca peștii să își poată depune icrele.

În anii în care nivelul apei era ridicat, echipele instalau, de asemenea, kilometri întregi de bariere din plasă la intrările în zonele mlăștinoase puțin adânci. Aceste bariere împiedicau crapii adulți să ajungă în zonele cu vegetație unde se puteau reproduce.

Au fost folosite și bărci specializate pentru pescuitul electric, care amețeau peștii și permiteau scoaterea lor din zonele cu vegetație densă.

Metoda a permis curățarea mai întâi a lacului Crescent. Ultimul crap de acolo a fost capturat în 2007, iar lacul a fost declarat oficial lipsit de crapi în 2009.

Operațiunea s-a concentrat apoi în totalitate asupra lacului Sorell, mai mare și mult mai dificil de curățat.

Sterilitatea naturală a ajutat la efortul final din lacul Sorell

Îndepărtarea ultimilor crapi din lacul Sorell a necesitat ani întregi de muncă atentă. Efortul a fost ajutat de o afecțiune naturală cunoscută sub denumirea de „jelly gonad”, care poate face ca masculii de crap să devină complet sterili.

Prin teste genetice și prelevări de probe din teren, biologii IFS au urmărit numărul peștilor fertili din populație.

Ultimul mascul fertil de crap din lacul Sorell a fost capturat în sezonul 2018–2019. Monitorizarea a sugerat că eventualii crapi rămași erau fie masculi sterili, fie femele izolate, incapabile să se reproducă.

Studiile IFS nu au găsit dovezi privind apariția unor crapi juvenili în lacul Sorell după 2013, chiar dacă în 2016, 2021 și 2022 au existat condiții favorabile pentru reproducere.

În noiembrie 2022, echipele au capturat o singură femelă de crap într-o plasă de tip setcă. În studiile ulterioare nu a mai fost capturat sau detectat niciun crap.

În martie 2025, echipele IFS au efectuat un amplu studiu pentru depistarea crapilor juvenili, folosind echipamente portabile pentru pescuit electric și 66 de plase de tip fyke în zonele mlăștinoase importante din jurul lacului Sorell.

Nu a fost găsit niciun crap în timpul celor 6.128 de ore de monitorizare cu plase fyke și al celor 335 de minute de pescuit electric.

Rezultatele au confirmat că populația de crapi nu se mai reproducea cu succes și au susținut clasificarea lacului drept zonă în care specia a fost eradicată funcțional.

Păstrăvii își revin și apa se limpezește

Eliminarea a aproape 50.000 de crapi care se hrăneau pe fundul lacurilor le-a permis acestora să revină spre starea lor naturală.

Odată dispărută activitatea crapilor, mâlul aflat în suspensie s-a depus pe fundul lacurilor, îmbunătățind considerabil claritatea apei și permițând unei cantități mai mari de lumină să ajungă până la fund.

Plantele native subacvatice și vegetația specifică zonelor mlăștinoase au revenit în golfurile puțin adânci, creând un habitat mai bun pentru insecte și pentru specia nativă golden galaxias.

Refacerea ecosistemului a contribuit și la creșterea numărului de păstrăvi sălbatici.

Lacul Sorell, odinioară renumit printre pescarii australieni pentru exemplarele sale mari de păstrăv brun, a fost redeschis pentru pescuit recreativ.

Studiile realizate de autoritățile pentru pescuit arată că păstrăvii bruni născuți în mod natural beneficiază de revenirea insectelor acvatice.

Pescarii au raportat exemplare aflate într-o stare foarte bună, multe cântărind între două și trei kilograme.

Campania din Tasmania este considerată acum o realizare importantă în domeniul conservării ecosistemelor de apă dulce. Ea demonstrează că peștii invazivi pot fi eliminați cu succes din lacuri mari și deschise prin planificare pe termen lung, monitorizare constantă și perseverență.

IFS continuă să monitorizeze lacurile și să aplice măsuri stricte de biosecuritate pentru a preveni reintroducerea peștilor care nu sunt originari din zonă.