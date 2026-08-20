Termocentrala Turceni, scoasă complet din funcțiune. Ultimul grup s-a oprit din cauza unei defecțiuni la un cazan

Imagine de ansamblu a centralei de la Turceni. Foto: Getty Images

Grupul energetic numărul 5 de la Termocentrala Turceni, singurul care mai funcționa în această termocentrală, a fost oprit joi, în jurul orei 1:00. Angajații au descoperit că sunt probleme la un cazan, în sensul că nu mai este etanșat cazanul pentru apă-aer și nu mai prezintă siguranță dacă rămâne în funcțiune.

Conducerea companiei a luat decizia să oprească grupul și să încerce să îl repare. Asta înseamnă o lipsă de energie electrică în Sistemul Energetic Național de 220 de megawați, atât cât producea zilnic acest grup.

În acest moment, Complexul Energetic Oltenia are în funcțiune doar trei grupuri energetice: cele cu care funcționează la Termocentrala Rovinari (două care erau în funcțiune și cel deschis în urmă cu 4 zile și care era ținut în rezervă).

Conform conducerii companiei, grupul de la Turceni va fi repornit luni în jurul orei 15:00, sigur, dacă va fi reparat.

Practic, în acest moment, Termocentrala Turceni este scoasă din funcțiune, în sensul că nu mai produce niciun megawat.