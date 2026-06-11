"Salvează o viață, nu o geantă”: Companiile aeriene ar putea bloca spațiile pentru bagaje de deasupra scaunelor

1 minut de citit Publicat la 12:27 11 Iun 2026 Modificat la 12:27 11 Iun 2026

Inițiativa a fost lansată după mai multe cazuri recente în care pasagerii au încercat să-și recupereze bagajele sau să facă fotografii în timpul evacuării. Foto: Getty Images

Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) a lansat o campanie prin care îi îndeamnă pe pasageri să lase bagajele în avion în cazul unei evacuări de urgență, subliniind că fiecare secundă contează în astfel de situații, potrivit Euronews.

Un sondaj realizat în SUA, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite și Singapore arată că, deși 80% dintre respondenți spun că știu cum trebuie să reacționeze într-o situație de urgență, doar 61% au răspuns corect că ar trebui să lase toate obiectele personale în avion și să evacueze imediat aeronava.

Unul din zece pasageri a recunoscut că ar lua totuși bagajul cu el în timpul unei evacuări, chiar dacă ar primi instrucțiuni contrare.

Vorbind la adunarea anuală IATA de la Rio de Janeiro, vicepreședintele organizației pentru operațiuni, siguranță și securitate, Nick Careen, a declarat că inițial se va miza pe educarea pasagerilor, însă ar putea fi introduse și măsuri mai stricte, precum sancțiuni sau blocarea compartimentelor de bagaje de deasupra scaunelor, potrivit The Guardian.

Campania „Save a Life, Not a Bag” („Salvează o viață, nu o geantă”) urmărește să consolideze regulile în caz de evacuare: respectarea instrucțiunilor echipajului, lăsarea tuturor bagajelor în avion și deplasarea rapidă către cea mai apropiată ieșire.

Inițiativa a fost lansată după mai multe cazuri recente în care pasagerii au încercat să-și recupereze bagajele sau să facă fotografii în timpul evacuării.

„Luarea bagajelor în timpul unei evacuări nu este un detaliu minor. Fiecare secundă contează”, a declarat Willie Walsh, directorul general IATA.

„Chiar și un singur bagaj poate afecta evacuarea în siguranță a tuturor pasagerilor. Instrucțiunile echipajului sunt clare: lăsați totul în urmă și ieșiți rapid. «Salvează o viață, nu o geantă» este un mesaj care trebuie înțeles și respectat”, a adăugat acesta.

IATA atrage atenția că, pe lângă pierderea de timp, bagajele pot provoca accidente sau pot deteriora toboganele de evacuare.

Campania încurajează, de asemenea, pasagerii să își țină asupra lor, înainte de decolare și aterizare, doar obiectele esențiale precum pașaportul, banii și medicamentele.

Dintre respondenți, 60% au spus că ar fi mai puțin tentați să ia bagajul dacă aceste obiecte esențiale ar fi deja asupra lor.