După 53 de ani în transportul public din București, tramvaiele Tatra vor fi retrase din circulație. Când vor avea loc ultimele curse

1 minut de citit Publicat la 14:57 11 Iun 2026 Modificat la 14:57 11 Iun 2026

Tramvaiele Tatra sunt retrase din circulație după 53 de ani / sursă foto: Agerpres foto

Societatea de Transport București (STB) a anunțat, joi, că ultimele curse ale tramvaielor Tatra vor avea loc în weekendurile 11-12 iulie și 18-19 iulie, acestea urmând să fie retrase din circulație după 53 de ani de serviciu în transportul public din București.

„STB SA și TPBI vă invită să participați, în weekendurile 11-12 iulie și 18-19 iulie, la ultimele curse ale tramvaielor Tatra, care, după 53 de ani de serviciu în transportul public bucureștean, își iau rămas-bun de la călători.

Vă așteptăm să însoțiți aceste vehicule emblematice în ultima lor călătorie pe străzile din București”, a notat STB, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, pentru marcarea acestui eveniment vor circula: un tramvai Tatra solo roșu; un tramvai Tatra solo alb; două tramvaie Tatra în cuplu roșii și două tramvaie Tatra în cuplu albe.

Primăria Capitalei cumpără 79 de tramvaie

De asemenea, în urmă cu patru zile, Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat că va cumpăra 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi pentru Capitală, cu fonduri europene, în cadrul unui amplu proces de modernizare a transportului public.

Potrivit instituției, acestea vor fi dotate cu aer condiționat, sisteme audio-video de informare a călătorilor, camere video și prize USB.

PMB a mai precizat că cele 79 de tramvaie noi sunt legate de două proiecte importante pentru București:

modernizarea a aproximativ 50 km de linii de tramvai,

extinderea liniei de tramvai din Prelungirea Ghencea

Investițiile fac parte din planul nostru de a avea un transport public mai modern, mai puțin poluant și mai atractiv pentru călători.