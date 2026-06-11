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După 53 de ani în transportul public din București, tramvaiele Tatra vor fi retrase din circulație. Când vor avea loc ultimele curse

R.M.
1 minut de citit Publicat la 14:57 11 Iun 2026 Modificat la 14:57 11 Iun 2026
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Tramvaiele Tatra sunt retrase din circulație după 53 de ani / sursă foto: Agerpres foto

Societatea de Transport București (STB) a anunțat, joi, că ultimele curse ale tramvaielor Tatra vor avea loc în weekendurile 11-12 iulie și 18-19 iulie, acestea urmând să fie retrase din circulație după 53 de ani de serviciu în transportul public din București.

„STB SA și TPBI vă invită să participați, în weekendurile 11-12 iulie și 18-19 iulie, la ultimele curse ale tramvaielor Tatra, care, după 53 de ani de serviciu în transportul public bucureștean, își iau rămas-bun de la călători.

Vă așteptăm să însoțiți aceste vehicule emblematice în ultima lor călătorie pe străzile din București”, a notat STB, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, pentru marcarea acestui eveniment vor circula: un tramvai Tatra solo roșu; un tramvai Tatra solo alb; două tramvaie Tatra în cuplu roșii și două tramvaie Tatra în cuplu albe. 

Primăria Capitalei cumpără 79 de tramvaie

De asemenea, în urmă cu patru zile, Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat că va cumpăra 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi pentru Capitală, cu fonduri europene, în cadrul unui amplu proces de modernizare a transportului public.

Potrivit instituției, acestea vor fi dotate cu aer condiționat, sisteme audio-video de informare a călătorilor, camere video și prize USB.

PMB a mai precizat că cele 79 de tramvaie noi sunt legate de două proiecte importante pentru București:

  • modernizarea a aproximativ 50 km de linii de tramvai,
  • extinderea liniei de tramvai din Prelungirea Ghencea
    Investițiile fac parte din planul nostru de a avea un transport public mai modern, mai puțin poluant și mai atractiv pentru călători.
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Etichete: tramvaie STB Tatra transport public Bucuresti

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