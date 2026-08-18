Ciucu spune că va contesta controlul judiciar "de fiecare dată": "Dacă n-o fac, îmi recunosc vinovăția"

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Ciprian Ciucu via Facebook

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, marți, că va contesta în continuare măsura controlului judiciar, cerută în cazul său de procurorii DNA.

"În primul rând, dacă nu aș face acest gest (contestarea controlului judiciar - n.r.), m-aș recunoaște vinovat.

Întrucât eu trebuie să îmi apăr drepturile și libertățile, am ales să fac acest gest și la nivel simbolic.

Deci, voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta controlul judiciar", a spus edilul, cu ocazia prezenței în instanța de judecată.

Legat de așteptările sale ca magistrații să revoce dispoziția preventivă, Ciucu a remarcat că, de obicei, astfel de măsuri se extind.

"De obicei, astfel de lucruri durează în România, de obicei se extind. Sunt oameni care au stat 8 luni, 1 an, doi ani sau mai mult în control judiciar și (e vorba de un) control judiciar mai greu decât al meu (...)

Pentru că este dreptul meu și pentru că mă consider nevinovat, am ales să contest de fiecare dată această măsură a controlului judiciar", a insistat Ciprian Ciucu.

Ciucu este cercetat pentru luare de mită

Primarul general a explicat că una dintre obligațiile impuse prin controlul judiciar se referă la interdicția de a lua legătura cu actualul primar al Sectorului 6 și cu un angajat de la Direcția de Urbanism.

"Este vorba, se știe, despre unul dintre oamenii de la Direcția de Urbanism, despre primarul Sectorului 6, ceea ce e ciudat, pentru că ar trebui să pot să iau legătura cel puțin cu primarul Sectorului 6, dar pentru că dânsul n-a fost audiat, nu pot face acest lucru", a detaliat Ciucu.

Actualul primar general al Capitalei, fost primar al Sectorului 6, este cercetat penal de procurorii Direcția Națională Anticorupție într-un dosar în care este acuzat de luare de mită.

Faptele imputate sunt legate de demersurile pentru obținerea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un proiect imobiliar în București.

Anchetatorii susțin că reprezentanții proiectului imobiliar ar fi oferit foloase necuvenite sub formă de servicii de publicitate și consultanță electorală pentru susținerea activității politice și electorale a lui Ciprian Ciucu.