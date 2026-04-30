Surse: Consiliul Legislativ a dat aviz pentru legea care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Proiectul va fi adoptat joi

Publicat la 11:03 30 Apr 2026

Consiliul Legislativ a dat aviz pentru legea care interzice cumulul pensie-salariu la stat, potrivit surselor Antena 3 CNN. Guvernul urmează să adopte joi acest proiect, în cadrul unei şedinţe extraordinare.

Executivul transmite că are pe agendă trei proiecte de acte normative:

1. Proiect de lege privind unele măsuri aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice,

2. Proiecte de ordonanţă de urgenţă privind măsuri în vederea accelerării implementării investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, prin asigurarea lichidităţii temporare prin împrumuturi pe termen scurt, acordate de Ministerul Finanţelor.

3. Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului în vederea accelerării absorbţiei fondurilor nerambursabile de la Uniunea Europeană de către unităţile administrativ-teritoriale.

Dogioiu a confirmat adoptarea proiectului care interzice cumulul pensie-salariu la stat

Guvernul va adopta joi proiectul de lege care interzice cumulul pensie-salariu la stat, a anunțat miercuri seara purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu:

„Proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu va fi adoptată mâine într-o ședință extraordinară de guvern, la o oră pe care o vom anunța. Mai era necesar avizul Consiliului Legislativ, acesta va veni în jur de ora 9:30, apoi va fi adoptat poriectul de lege, e doar o mică întârziere”.

Măsura se va aplica inclusiv în Educație, unde cumulul pensiei cu salariul la stat mai rămâne permis doar până la finalul anului 2026.

Vor putea să încaseze în continuare însă pensia de serviciu întreagă militarii și polițiștii din sistemul superior militar și juridic, adică doar cei care lucrează la Academia Militară și la Academia de Poliție.

Măsura este contestată de sindicatele polițiștilor.

Care sunt excepțiile de la cumulul pensie-salariu

Potrivit proiectului, de la prevederile legii sunt exceptate persoanele alese în funcțiile publice și persoanele numite în instituțiile sau autoritățile publice prin hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a camerelor reunite ale Parlamentului. Acestea pot cumula pensia cu salariu pe durata exercitării mandatului.

Printre acești funcționari se numără: judecătorii Curții Constituționale (CCR), Avocatul Poporului, membrii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), membrii Curții de Conturi, conducerea Consiliului Concurenței, membrii Consiliului Legislativ, membri ai Autorității Electorale Permanente (AEP), membrii consiliilor de administrație sau ai conducerilor unor autorități autonome.