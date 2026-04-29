Surse: Cumulul pensie-salariu interzis la stat. Proiectul intră în ședința de guvern. Sindicatele acuză: „O taxă pe muncă de 85%”

Guvernul Bolojan va discuta, în ședința de guvern de miercuri, proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, potrivit unor surse guvernamentale. Proiectul de lege urmează să fie adoptat de Executiv și trimis în Parlament pentru dezabtere. Potrivit proiectului, cei care vor să păstreze salariul de la stat trebuie să renunțe la 85% din pensia de serviciu.

Măsura se va aplica inclusiv în Educație, unde cumulul pensiei cu salariul la stat mai rămâne permis doar până la finalul anului 2026.

Vor putea să încaseze în continuare însă pensia de serviciu întreagă militarii și polițiștii din sistemul superior militar și juridic, adică doar cei care lucrează la Academia Militară și la Academia de Poliție.

Măsura este contestată de sindicatele polițiștilor. Într-un comunicat de presă transmis miercuri, Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România a transmis că măsurile „sunt nu doar inechitabile, ci și profund neconstituționale”. Aceștia susțin că prevederile sunt „o taxă pe muncă de 85% din cuantumul pensiei”.

„Restrângerea acestui drept prin condiționări financiare drastice (pierderea a 85% din pensie) reprezintă o formă de constrângere care anulează, în practică, libertatea de alegere a profesiei. Statul nu poate „amenda” un cetățean pentru simplul fapt că dorește să rămână activ în câmpul muncii. (...) Proiectul creează o discriminare nepermisă între cetățenii care lucrează în sectorul privat (unde cumulul rămâne intact) și cei care aleg să își pună expertiza în slujba instituțiilor publice. Mai mult, măsura reducerii cu 85% este disproporționată: ea nu urmărește o echilibrare bugetară reală, ci confiscarea de facto a unui drept legal dobândit. (...) Legea nu poate modifica „regulile jocului” în timpul partidei. Pensionarii militari care sunt deja angajați și-au planificat viața și bugetul în baza legii în vigoare. O ordonanță sau o lege nouă nu poate veni să anuleze drepturi deja stabilite prin decizii de pensionare definitive”, se arată în comunicatul FSNPPCR.

Care sunt excepțiile de la cumulul pensie-salariu

Potrivit proiectului, de la prevederile legii sunt exceptate persoanele alese în funcțiile publice și persoanele numite în instituțiile sau autoritățile publice prin hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a camerelor reunite ale Parlamentului. Acestea pot cumula pensia cu salariu pe durata exercitării mandatului.

Printre acești funcționari se numără: judecătorii Curții Constituționale (CCR), Avocatul Poporului, membrii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), membrii Curții de Conturi, conducerea Consiliului Concurenței, membrii Consiliului Legislativ, membri ai Autorității Electorale Permanente (AEP), membrii consiliilor de administrație sau ai conducerilor unor autorități autonome.

În paralel, toate detașările și transferurile de bugetari încetează în 30 de zile, prevede un proiect redactat la finalul anului trecut și care urmează să fie discutat în Guvern.