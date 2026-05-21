Becali l-a sunat pe Grindeanu după întâlnirea cu Nicușor Dan să vorbească despre noul premier: „Nazare și Tomac sunt pe listă”

Deputatul neafiliat George Becali a spus joi, la Antena 3 CNN, că l-a sunat pe Sorin Grindeanu după consultările cu Nicușor Dan și a dezvăluit două nume vehiculate pentru funcția de premier. Becali nu a ajuns la timp la consultări, deoarece s-a dus la slujbă, dar a fost primit ulterior, singur, de Președinte.

„Am vorbit după aceea cu Grindeanu, că sunt mai bun prieten cu el. Nici el nu știe nume. Dar ce este sigur este că va fi unul independent. Am văzut că ați spus Tomac, mai e Nazare, și asta se vehiculează, din ce am vorbit eu cu Grindeanu. Sunt pe listă câteva variante, la care eu am spus ce auzisem și eu: Nazare și Tomac. Și astea două sunt pe listă, dar nu e hotărât. Asta mi-a spus Grindeanu.

Ce am dedus eu? Că pe cine va desemna președintele va agrea și Grindeanu. Asta e deducția mea.

Dacă cineva agrează, să zicem, logic vorbind, dacă niște partide sau o coaliție agreează un prim-ministru independent, asta nu înseamnă că e apolitic. Dacă toți miniștrii sunt politicieni, nu e tot politic?”, a spus Becali.

Mai mult, el spune că diferența dintre Tomac și Nazare este „de la cer la pământ”.

„Pot să apară probleme dacă o ținem așa fără Guvern, iar dacă vine un om care blochează țara, înseamnă că faci împotriva intereselor românilor.

Eu l-am întrebat pe Grindeanu de Tomac și Nazare, iar el a zis: «Nea Gigi, sunt și ei pe listă». Și eu i-am spus că, din punctul meu de vedere, Nazare e specialist. Asta i-am spus eu. Dacă vreți să-l puneți pe Tomac, puneți-l, dar nu se compară ca și competență, e diferență de la cer la pământ.

Cu Tomac sunt prieten, pe Nazare nici nu-l cunosc. Îl văd cum vorbește. Ce, oamenii nu se văd? Din experiența mea, PSD are cadre pentru a putea guverna. Ei sunt partidul cu cei mai valoroși oameni. Sunt câțiva oameni deștepți”, a subliniat Becali.

Gigi Becali a declarat că, după ce a ieșit de la biserică, a sunat-o pe șefa departamentului de protocol de la Cotroceni, care i-a spus că discuțiile cu delegația aleșilor neafiliați s-au încheiat, dar că președintele îl primește doar pe el.