Guvernul va crea un Fond de Fonduri pentru finanțarea investițiilor în sectoare strategice

Publicat la 21:39 21 Mai 2026

Ședință de Guvern la Palatul Victoria. Foto: gov.ro

Guvernul a aprobat, joi, un memorandum pentru înființarea unui Fond de Fonduri care să finanțeze start-up-uri, IMM-uri și companii românești aflate în dezvoltare. Investițiile vor fi orientate către sectoare strategice precum transformarea digitală, generarea și stocarea de energie curată, securitate și apărare sau agricultură inteligentă, scrie Agerpres.

„Memorandumul prevede continuarea dezvoltării pieței de investiții de tip private equity și venture capital din România prin crearea unui nou Fond de Fonduri administrat de Fondul European de Investiții (FEI), în parteneriat cu Banca de Investiții și Dezvoltare (BID)”, potrivit unui comunicat transmis de Executiv.

Guvernul urmărește crearea unui mecanism permanent de finanțare pentru start-up-uri, IMM-uri și companii românești aflate în dezvoltare, prin atragerea atât a capitalului public, cât și a investițiilor private și instituționale.

„Potrivit memorandumului, viitorul Fond de Fonduri ar urma să aibă un buget indicativ de aproximativ 200 milioane euro și să devină operațional începând cu anul 2027, cu obiectivul de a sprijini start-up-uri, IMM-uri și companii românești aflate în faze de creștere și expansiune”, se precizează în comunicat.

Potrivit memorandumului, investițiile vor fi orientate către sectoare strategice precum:

cercetare-dezvoltare și producție în transformare digitală (semiconductori, inteligență artificială, tehnologii cuantice, Internet-of-Things);

generarea și stocarea de energie curată și sigură (inclusiv baterii);

securitate și apărare;

agricultură inteligentă (smart farming / agri-tech) și economie circulară;

sănătate și biotehnologii (life sciences), robotică;

materii prime critice și lanțurile lor de valoare.

„Implementarea se va realiza prin intermediul unor fonduri specializate de private equity și venture capital selectate de FEI. Calendarul indicativ de implementare presupune semnarea unui Memorandum de Înțelegere între FEI și BID și ulterior a Acordului de mandat între FEI și BID, urmând ca fondul să fie lansat începând cu anul 2027”, menționează Executivul.