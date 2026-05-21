China a activat primul centru de date subacvatic din lume alimentat cu energie eoliană produsă în largul mării

3 minute de citit Publicat la 21:39 21 Mai 2026 Modificat la 21:40 21 Mai 2026

FOTO: Hepta

Centrul de date subacvatic alimentat de energie eoliană offshore din China, despre care se spune că este primul de acest fel din lume, a intrat în funcțiune comercială completă în largul coastei Zonei Speciale Lingang din Shanghai, potrivit interestingengineering.

Proiectul de 226 de milioane de dolari a fost lansat oficial în iunie 2025 printr-un acord de cooperare semnat între comitetul administrativ al Zonei Speciale Lingang, Grupul de Investiții pentru Zona Specială Lingang din Shanghai și HiCloud Technology.

Separat, HiCloud a semnat și acorduri operaționale cu parteneri, inclusiv Shenergy Group, Shanghai Telecom, CCCC Third Harbor Engineering și alții. China Telecom a implementat clustere GPU în cadrul instalației ca client de calcul.

După finalizarea construcției în octombrie 2025, operațiunile la scară completă au început săptămâna trecută, în urma testelor inițiale de la începutul acestui an.

Energia eoliană offshore alimentează calculul subacvatic

Centrul de date subacvatic (UDC) este poziționat între prima și a doua fază a parcului eolian offshore Lingang.

Module submarine rezistente la presiune, care găzduiesc aproape 2.000 de servere, sunt implementate sub apă, adiacente turbinelor eoliene offshore, permițând instalației să extragă electricitate direct din surse regenerabile de energie.

Proiectul a fost dezvoltat în două faze, începând cu o instalație demonstrativă de 2,3 MW, înainte de a fi extinsă la o capacitate totală de 24 MW.

Clustere GPU de la China Telecom și furnizorul local LinkWise au fost implementate în interiorul modulelor subacvatice pentru a susține sarcini de lucru cu inteligență artificială, adnotarea big data și dezvoltarea de modele lingvistice mari (LLM) interne.

Răcirea cu apă de mare reduce necesarul de energie

Spre deosebire de instalațiile terestre convenționale care se bazează în mare măsură pe chillere industriale și sisteme HVAC, UDC din Shanghai folosește apa de mare din zona înconjurătoare ca mecanism de răcire pasivă.

Un reprezentant de la HiCloud Technology a explicat procesul: „Aparatele noastre de aer condiționat de tip backplane atrag aer cald generat de servere și schimbă agentul frigorific din țevile de cupru din lichid în gaz. Gazul se ridică la stratul de răcire al modulului superior prin propria flotabilitate, unde schimbă căldură cu un schimbător de căldură prin apa de mare și se transformă înapoi din gaz în lichid.”

„În cele din urmă, gravitația îl returnează în camera serverelor din depozitul de date, formând un sistem de schimb de căldură care nu necesită energie electrică”, a continuat el.

Reportările din mass-media chineză afirmă că instalația menține o eficiență a utilizării energiei (PUE) de aproximativ 1,15, plasând-o printre cele mai eficiente din punct de vedere energetic centre de date la scară largă aflate în funcțiune în prezent. Centrele de date tradiționale pentru întreprinderi funcționează adesea mai aproape de 1,5 sau mai mult datorită răcirii și cheltuielilor generale de infrastructură.

Dezvoltatorii susțin că designul subacvatic reduce consumul de energie electrică cu 22,8%, elimină utilizarea apei dulci și reduce cerințele de utilizare a terenurilor cu peste 90%.

Provocări ale infrastructurii subacvatice

Infrastructura de calcul subacvatică introduce mai multe provocări operaționale, în ciuda beneficiilor sale de eficiență. Coroziunea în apă sărată, etanșarea sub presiune pe termen lung, fiabilitatea cablurilor subacvatice și accesibilitatea hardware-ului rămân preocupări inginerești majore pentru operatori.

Înlocuirea componentelor defecte sub apă este semnificativ mai dificilă decât întreținerea rack-urilor de servere convenționale, forțând operatorii să se bazeze pe sisteme modulare etanșe, monitorizare de la distanță și infrastructură extrem de redundantă, concepută pentru a minimiza intervenția fizică.

Proiectul de la Shanghai urmează implementărilor experimentale subacvatice anterioare, cum ar fi Proiectul Natick al Microsoft, care a testat capsule de centre de date submerse în largul coastei Californiei în 2015, urmat de o implementare mai amplă în largul Insulelor Orkney din Scoția în 2018.

Deși Microsoft a întrerupt proiectul până în 2024 fără a trece la implementarea comercială, testele au demonstrat rate mai mici de defecțiune a hardware-ului în mediile subacvatice.

Pe măsură ce cerințele de alimentare și răcire a infrastructurii AI continuă să crească la nivel global, centrele de date alimentate offshore și răcite în ocean sunt din ce în ce mai explorate ca abordări alternative pentru infrastructura de calcul viitoare.