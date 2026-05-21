Directorul interimar al Hidroelectrica explică de ce renunță la cursa pentru şefia companiei: Sunt presiuni. Nu putem să facem angajări

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/Cornel Putan

Bogdan Badea, directorul general interimar al companiei de stat Hidroelectrica, a explicat în emisiunea “Decisiv”, cu Cătălina Porumbel, decizia de a se retrage din cursa pentru postul de CEO cu mandat definitiv al societății. Acesta a acuzat presiuni politice și a criticat modificarea Ordonanței 109 care blochează angajările în companiile de stat:

“Nu putem să angajăm oameni, nu putem să ocupăm posturile vacante, nu putem să ne ocupăm turele în centrale pentru că s-a modificat Ordonanța 109 și pentru că acum trebuie să mergem la Guvern și să explicăm de ce avem nevoie la centrala de la Retezat de un om în plus, de ce avem nevoie la furnizare de 100 de oameni în plus. E cea mai mare imixtiune în actul de management al unor companii de stat din ultimii 15 ani. Ne-am întors de unde am plecat”, a declarat Bogdan Badea.

Bogdan Badea afirmă că presiunile asupra companiilor de stat, inclusiv Hidroelectrica, țin de criticile publice privind performanța managerială și de intensificarea controalelor instituționale asupra acestora:

“Presiunile la care fac referire sunt ceea ce am văzut cu toții în spațiul public. Am văzut referiri la performanța managerială a companiilor, ne referim aici nu doar la Hidroelectrica, am văzut ce se întâmplă și la Nuclearelectrica, vedem ce se întâmplă raportat la mai multe companii. Noi considerăm că atunci când România a luat decizia ca în companiile de stat să fie implementată legislația corporativă am sperat că ea se va și întâmpla.

Când se face o procedură de selecție, Ministerul Energiei postează public o scrisoare de așteptări în care spune ce își dorește de la cei care vor conduce compania, ce dorește de la Consiliul de Supraveghere, de la managementul executiv. Pe baza acelei scrisori de așteptări se depun declarații de intenție. Cei care sunt declarați câștigători elaborează un plan de management și pe baza lui se negociază indicatori de performanță. Asta s-a întâmplat în 2023, când ministru era Sebastian Burduja, s-a făcut un plan de management pe patru ani pe care noi l-am executat an de an”.

De asemenea, el spune că în ultima perioadă au existat numeroase controale din partea instituțiilor statului, inclusiv ale corpului de control al premierului, ceea ce consideră că este o presiune suplimentară asupra companiilor de stat, în condițiile în care acestea ar fi mai strict verificate decât competitorii lor.

“Când vorbim de presiuni politice ne referim la tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Avem corpul de control al premierului din prima săptămână a noului guvern, multe alte instituții în control, nu e ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum. Din păcate acest lucru nu se întâmplă și la competitorii noștri. Companiile de stat sunt mult mai controlate și verificate.

Ce nu ni se pare în regulă este să aflăm în spațiul public de la diverși decidenți, pentru că vorbim de un principiu, nu vorbim de persoane. Noi știm că avem de făcut în companie pe baza indicatorilor de performanță și a planului de management. Am constatat că se dorește altceva de la noi. Am făcut ceea ce autoritatea tutelară ne-a spus să facem și cred că am și reușit să facem acest lucru.

Prin modificările succesive din ultima perioadă ale Ordonanței 109 care reglementează așa-zisa guvernanță corporativă în societățile de stat nu mai putem face angajări, nu mai putem dezvolta activitatea, avem subsidiarele noastre Hidroserv și Reșița care trebuie să execute mare parte din contractele de mentenanță și investiții, care au nevoie de oameni pentru a duce la îndeplinire ceea ce ne-am propus”.