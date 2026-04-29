Într-o destinație turistică, geologii au descoperit cel mai mare zăcământ mineral din lume. Ar putea revoluționa mașinile electrice

Institutul Coreean de Geoștiințe și Resurse Minerale a confirmat că Yeongdong deține 104,5 milioane de tone de ilit. FOTO: Profimedia Images

Un comitat din Coreea de Sud cunoscut până acum pentru turism și festivaluri a devenit brusc un potențial punct strategic pe harta resurselor globale: în Yeongdong a fost confirmat cel mai mare zăcământ de ilit descoperit vreodată, un mineral argilos extrem de versatil, utilizat în industria petrolieră, farmaceutică, dar și în tehnologiile bateriilor de nouă generație, potrivit dailygalaxy.com.

Institutul Coreean de Geoștiințe și Resurse Minerale a confirmat că Yeongdong deține 104,5 milioane de tone de ilit, un mineral argilos utilizat în forajul petrolier, cercetarea bateriilor, industria farmaceutică și agricultură. Niciun alt zăcământ cunoscut nu se apropie de această dimensiune. Cele mai mari rezerve comparabile din China se ridică la aproximativ 5 milioane de tone. Cifra furnizată de Yeongdong este de peste 20 de ori mai mare.

Un mineral de care majoritatea oamenilor nu au auzit niciodată

Ilitul nu este rar din punct de vedere geologic. Se formează în medii de roci sedimentare - gresie, silt, șisturi - și apare pe fiecare continent. Ceea ce îl diferențiază comercial este o combinație de proprietăți care sunt dificil de găsit împreună într-un singur material.

Aparține familiei filosilicaților, iar particulele sale au un diametru sub doi microni. Această geometrie fină, asemănătoare plăcilor, produce o textură neobișnuit de moale, rezistență la căldură de până la aproximativ 600 de grade Celsius și o capacitate puternică de a absorbi metale grele și de a descompune compușii organici. Spre deosebire de argilele gonflabile care se extind atunci când sunt umede și complică procesarea, ilitul rămâne stabil dimensional.

Aceste proprietăți deschid uși în multiple industrii. Este utilizat în nămolurile de foraj care împiedică prăbușirea puțurilor de petrol și gaze, în materiale de umplutură pentru hârtie și vopsea și în produse cosmetice și farmaceutice unde dimensiunea particulelor și compatibilitatea cutanată contează.

De ce sunt atenți cercetătorii în domeniul bateriilor

Un studiu din 2024 publicat în revista Coatings a testat ilitul din Yeongdong ca material de umplutură în electroliți solizi pe bază de polimeri pentru baterii litiu-ion în stare solidă. Cercetătorii au extins distanța dintre straturile interne ale mineralului folosind tratament acid, apoi au măsurat cât de bine a condus materialul rezultat ionii de litiu. La concentrația optimă de umplutură, conductivitatea a atins un rezultat pe care autorii l-au descris ca fiind competitiv cu alte materiale electrolite solide aflate în prezent în curs de dezvoltare.

Bateriile în stare solidă înlocuiesc electrolitul lichid din celulele convenționale cu un material solid, ceea ce poate îmbunătăți siguranța și poate crește densitatea energiei. Acestea rămân un domeniu activ de cercetare, mai degrabă decât un standard comercial, dar performanța ilitului în testele inițiale adaugă o dimensiune acestui zăcământ care depășește piețele tradiționale de argilă.

Pregătirea ilitului pentru aceste aplicații necesită mai mult decât extracție. Prelucrarea fizică acoperă măcinarea, albirea și tratarea suprafeței. Etapele chimice, inclusiv levigarea acidă și cristalizarea, izolează componente specifice precum potasiul și aluminiul, permițând adaptarea materialului pentru diferite utilizări finale.

În 2025, Yeongdong a atras aproximativ 23 de miliarde de woni sud-coreeni, în jur de 13,3 milioane de euro, inclusiv finanțare din partea guvernului central, pentru a construi un Centru de Cunoaștere a Industriei Ilitului la Complexul Industrial Yeongdong. Regiunea colaborează, de asemenea, cu Societatea Americană de Minerale Argiloase pentru a-și înregistra ilitul ca mostre standard recunoscute la nivel internațional, ceea ce ar stabili Yeongdong ca punct de referință global pentru mineral.