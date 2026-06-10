Spania se apropie de o bornă istorică: 100 de milioane de turiști într-un singur an. Care e cea mai vizitată regiune

Spania ar putea primi 100 de milioane de turiști în 2026. Foto: Getty Images

Numărul turiștilor străini care vizitează Spania continuă să crească, iar industria turismului estimează că țara ar putea atinge în acest an pragul simbolic de 100 de milioane de vizitatori internaționali, scrie Euronews.

În luna aprilie, Spania a primit 9,1 milioane de turiști străini, cu 5,2% mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă aproximativ 450.000 de vizitatori în plus.

Marea Britanie a rămas principala piață de origine, cu aproape 1,7 milioane de turiști în aprilie, în creștere cu 2,7% față de anul trecut. Franța s-a situat pe locul al doilea, cu aproximativ 1,3 milioane de vizitatori (+5,1%), în timp ce numărul turiștilor germani a scăzut cu 9,1%, până la 1,2 milioane.

Catalonia a fost și în aprilie cea mai vizitată regiune a Spaniei, concentrând 20,8% din totalul sosirilor internaționale. Au urmat Andaluzia și Comunitatea Valenciană, care au atras, de asemenea, un număr mare de turiști străini.

Potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INE), Spania a înregistrat în primele patru luni ale anului 26,5 milioane de turiști internaționali, cu 3,4% mai mulți decât în aceeași perioadă din 2025.

Aceste cifre mențin sectorul turistic pe o traiectorie care ar putea duce la depășirea pragului de 100 de milioane de vizitatori într-un singur an, obiectiv care părea dificil de atins în urmă cu doar câteva luni.

Aprilie, luna care a schimbat ritmul

Anul a început cu semne de încetinire în turism, însă creșterea s-a accelerat odată cu venirea primăverii. Avansul din aprilie reprezintă cea mai mare creștere anuală înregistrată în ultimele 12 luni și confirmă interesul puternic al turiștilor pentru Spania.

Analiștii explică această evoluție prin mai mulți factori, printre care revenirea călătoriilor pe distanțe lungi, în special din America, relansarea deplasărilor de afaceri și orientarea turiștilor către destinații considerate stabile într-un context internațional marcat de incertitudini geopolitice.

În acest context, mai mulți experți din industrie consideră că tensiunile și conflictele din Orientul Mijlociu ar putea contribui la redirecționarea fluxurilor turistice către țări percepute ca fiind mai sigure, inclusiv Spania și alte state din Europa Occidentală.

Deși impactul exact al acestui fenomen este dificil de cuantificat, accelerarea creșterii din lunile martie și aprilie coincide cu o creștere a numărului de turiști veniți din piețe îndepărtate și cu revenirea călătoriilor de afaceri. Pentru specialiști, această combinație explică de ce sectorul turistic și-a accelerat ritmul după un început de an mai moderat.

Tendința actuală întărește perspectiva ca Spania să încheie din nou anul cu cifre record. Totuși, reprezentanții industriei subliniază că obiectivul nu este doar creșterea numărului de turiști, ci și atragerea unor vizitatori cu un nivel mai ridicat al cheltuielilor și îmbunătățirea rentabilității sectorului.

Dacă ritmul actual se va menține și în sezonul estival, Spania ar putea ajunge foarte aproape de pragul simbolic de 100 de milioane de turiști internaționali într-un singur an, o performanță fără precedent pentru industria turismului din această țară. Evoluția rezervărilor și cererea din lunile următoare vor fi decisive pentru a stabili dacă acest obiectiv va deveni realitate.