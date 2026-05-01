"Fără slujbe, fără școală, fără bani". Americanii ies în stradă de 1 Mai după modelul protestelor anti-Trump, "Fără regi"

2 minute de citit Publicat la 18:20 01 Mai 2026 Modificat la 18:41 01 Mai 2026

Proteste de 1 Mai în Chicago, SUA, sub sloganul "muncitorii îi înfruntă pe miliardri". Foto: Getty Images

3.500 de evenimente, fiecare cu mii de participanți, au fost anunțate în SUA de Ziua Internațională a Muncii, sub sloganul „May Day Strong / Solidaritate de 1 mai”, relatează The Guardian.

Organizatorii au planificat marșuri și mitinguri pe parcursul întregii zile.

Anul acesta, mai multe organizații și mișcări s-au coalizat, fixându-și ca obiective, între altele, desființarea rău-famatei agenții ICE / Serviciul pentru imigrație și control vamal, oprirea războiului din Iran și impozitarea miliardarilor.

Este vorba despre centrale sindicale, grupuri pentru drepturile imigranților, organizații politice precum Socialiștii Democrați din America și organizatorii din spatele protestelor anti-Trump „No Kings / Fără regi”.

Evenimentul de vineri își propune să replice la scară naționașă un efort coordonat petrecut în Minnesota, în ianuarie, când zeci de mii de locuitori din "orașele gemene" Minneapolis și Saint Paul au mărșăluit pe străzi în semn de protest față de prezența agenților federali ICE.

Neidi Dominguez, directoarea executivă fondatoare a Organized Power in Numbers și membră a echipei executive a May Day Strong, a declarat că se așteaptă la un număr de evenimente de 1 Mai de peste două ori mai mare decât anul trecut.

Leah Greenberg de la Indivisible, una dintre principalele organizații din spatele protestelor No Kings, a descris momentul drept un „test structural” pentru mișcare.

„Le cerem oamenilor să facă un pas înainte în a-și exercita în continuare puterea în toate aspectele vieții lor - ca muncitori, ca studenți, ca membri ai centrelor locale de organizare”, a spus ea.

Sindicatele profesorilor și studenții reprezintă o componentă esențială a evenimentelor.

Profesorii și studenții din mai multe state SUA participă la evenimentele May Day Strong

Cel puțin 15 districte școlare din Carolina de Nord le-au acordat profesorilor o zi liberă pentru a se alătura unui miting la nivel de stat pe 1 Mai, numit „Copiii, deasupra corporațiilor”, dedicat finanțării educației publice.

În Chicago, statul Illinois, Uniunea Profesorilor a luptat și a câștigat dreptul ca ziua de 1 mai să fie transformată într-o „zi a acțiunii civice”.

„Ca educatori, simțim o responsabilitate reală față de tinerii din școli. Dorim să-i conștientizăm pe oameni nu doar în legătură cu criza accesibilității, ci și cu criza marginalizării instituțiilor noastre în acest moment și cu impactul asupra tinerilor noștri”, a declarat Stacy Davis Gates, președinta Uniunii Profesorilor din Chicago și a Federației Profesorilor din Illinois.

Sanshray Kukutla, studentă la Universitatea Purdue din West Lafayette, Indiana, și organizatoare a filialei Sunrise Movement din campus, ajută la coordonarea unei greve locale la care sunt mobilizați studenți, profesori și localnici.

„Organizăm acțiuni colective pentru a transmite un mesaj clasei miliardarilor: munca noastră, cheltuielile noastre și participarea noastră sunt cele care mențin întregul sistem în funcțiune, iar dacă noi nu muncim, ei nu au profit”, a spus Kukutla.

Coordonatorii evenimentelor de 1 Mai din SUA spun că demersurile au menirea de a suplini o grevă generală, tip de protest care a fost practic interzis prin Legea Taft-Hartley din 1946 și care nu a mai avut loc în SUA de atunci.