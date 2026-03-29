Proteste masive anti Donald Trump în SUA și Europa. Bruce Springsteen le-a cântat protestatarilor "No Kings". Violențe în Los Angeles

Publicat la 09:28 29 Mar 2026 Modificat la 09:28 29 Mar 2026

Proteste No Kings în St Paul, Hoston și San Francisco. Bruce Springsteen le-a cântat manifestanților adunați în capitala statului Minnesota. Sursă colaj: Getty Images

Proteste de amploare împotriva administrației Trump au avut loc sâmbătă în orașe de pe întreg teritoriul Statelor Unite, în cea de-a treia ediție a manifestațiilor "No Kings" / "Fără regi", care au adunat anterior milioane de participanți, relatează presa internațională.

Organizatorii au comunicat că mișcările vizează politicile promovate de președintele american Donald Trump, inclusiv războiul din Iran, controlul imigrației cu ofițeri din agențiile federale și creșterea costului vieții.

"Trump vrea să ne conducă precum un tiran. Dar aici este America, iar puterea aparține poporulu, nu unor regi autoproclamați sau aliaților lor miliardari", au comunicat organizatorii.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a catalogat protestele drept "ședințe de terapie pentru sindromul anti-Trump" și a estimat că singurii interesați sunt "jurnaliștii plătiți" să relateze de la aceste evenimente.

Manifestații "No Kings" la New York, Washington și Los Angeles

Pe parcursul zilei de sâmbătă, demonstrații au avut loc în aproape toate marile orașe americane, inclusiv New York, Washington DC și Los Angeles.

În Washington, participanții au ocupat străzile din centrul orașului pe tot parcursul după-amiezii, mii de oameni mărșăluind prin capitala SUA.

Manifestanții s-au adunat pe treptele Memorialului Lincoln și pe esplanada National Mall.

La fel ca în edițiile anterioare "No Kings", cei prezenți au afișat portrete și caricaturi ale lui Donald Trump, ale vicepreședintelui JD Vance și ale altor oficiali din administrație, cerând îndepărtarea și arestarea acestora.

În Minnesota, stat în care doi cetățeni americani - Renee Nicole Good și Alex Pretti - au fost uciși de agenți federali în ianuarie, la Minneapolis, pe fondul operațiunilor anti-imigrație, mii de persoane au demonstrat, sâmbătă, cu pancarte.

La manifestația din capitala statală St Paul au fost prezenți și lideri politici din Partidul Democrat, iar starul rock Bruce Springsteen a interpretat imnul său anti-administrație, numit "Streets of Minneapolis".

La New York, mii de oameni au ocupat Times Square și au mărșăluit prin cartierul Midtown din Manhattan.

Poliția a fost nevoită să închidă străzi intens circulate pentru a face loc manifestanților.

Incidente în Los Angeles la protestele "No Kings"

Protestele nu au fost lipsite de incidente.

La Los Angeles, două persoane au fost arestate pentru agresarea unor agenți federali, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă, DHS.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, instituția a precizat că doi ofițeri au fost loviți cu bucăți de beton și au primit îngrijiri medicale, după ce un grup descris ca fiind format din "1.000 de protestatari violenți" a înconjurat clădirea federală Roybal și a început să arunce cu obiecte în agenți.

Poliția a anunțat că a reținut mai mulți indivizi în alte zone din oraș, după ce protestatarii nu au respectat ordinele de dispersare în apropierea unei închisori federale.

Reuters relatează că au fost efectuate arestări și în Dallas, după ce au izbucnit altercații între protestatari și contramanifestanți, care au încercat să perturbe marșul "No Kings".

Șapte milioane de oameni în stradă în SUA, în octombrie, la precedentele proteste "No Kings"

Precedentele mișcări "No Kings", desfășurate în octombrie anul trecut, au mobilizat aproape șapte milioane de participanți la nivel național în Statele Unute.

Autoritățile din mai multe state americane au mobilizat Garda Națională la momentul respectiv.

Organizatorii susțin că manifestațiile sunt pașnice.

De la revenirea la Casa Albă, în ianuarie 2025, Trump și-a extins atribuțiile prezidențiale, folosind ordine executive pentru a desființa părți ale guvernului federal și trimițând trupe ale Gărzii Naționale în mai multe orașe americane conduse de politicieni democrați, sub pretextul combaterii criminalității și imigrației ilegale.

De asemenea, președintele le-a cerut principalilor responsabili din domeniul aplicării legii să îi ancheteze pe adversarii săi politici, pe care i-a declarat inamici.

Proteste "No Kings" și în Europa

Trump susține că aceste acțiuni sunt necesare pentru reconstrucția unei țări aflate în criză și a respins acuzațiile că s-ar comporta ca un dictator, calificându-le exagerate.

"M-au numit rege. Nu sunt rege", a spus el într-un interviu pentru Fox News în octombrie.

BBC notează că, în acest weekend, s-au mobilizat și americanii din diaspora.

Proteste "No Kings" au avut loc la Paris, Londra și Lisabona.

Participanții au afișat mesaje în care l-au numit pe președintele american "fascist" și "criminal de război", cerând suspendarea și demiterea acestuia din funcție.