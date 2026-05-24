Ucraina respinge propunerea lui Merz de a deveni membru asociat în UE. Zelenski: „Locul nostru trebuie să fie complet, deplin și egal”

Publicat la 16:28 24 Mai 2026

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins sâmbătă propunerea Germaniei de a acorda Ucrainei statutul de membru asociat în UE, deoarece acest lucru ar lăsa Kievul fără o voce în interiorul blocului comunitar. „Nu poate exista un proiect european complet fără Ucraina, iar locul Ucrainei în Uniunea Europeană trebuie să fie, de asemenea, complet, deplin și egal”, a scirs Zelenski pe X, potrivit Politico.

„Este important să deschidem grupurile în domeniile de negociere. Este important să facem progrese semnificative în negocieri. Este important să lucrăm sută la sută pentru securitate și pentru poporul nostru”, a subliniat Zelenski.

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat ca Ucrainei să i se acorde statutul de „membru asociat” în UE, care ar veni cu beneficii precum participarea la reuniunile Comisiei Europene și ale Consiliului European.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a părut joi să susțină abordarea incrementală promovată de Merz, argumentând că țărilor candidate la UE li s-ar putea acorda acces la „piața unică, uniunea vamală, zona de roaming, programele Erasmus și Horizon” ca pași pe calea către aderarea deplină la bloc.

Ca răspuns, Zelenski a trimis, de asemenea, vineri seară, o scrisoare liderilor UE, subliniind că Kievul continuă rapid reformele necesare pentru aderarea deplină la UE, acționând totodată ca un bastion împotriva agresiunii rusești pentru întregul bloc format din 27 de țări, a relatat Reuters.

„Apărăm Europa — pe deplin, nu parțial și nu cu jumătăți de măsură. Ar fi nedrept ca Ucraina să fie prezentă în Uniunea Europeană, dar să rămână fără glas”, ar fi spus el în scrisoare.

Scrisoarea a fost adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa, președintelui Comisiei Europene, Ursulei von der Leyen, și președintelui cipriot, Nikos Christodoulides, a cărui țară deține în prezent președinția rotativă a Consiliului.

Ucraina și-a depus candidatura de aderare la UE la câteva zile după ce președintele rus Vladimir Putin a lansat invazia sa totală în februarie 2022. Ucrainei i s-a acordat statutul oficial de candidat câteva luni mai târziu, negocierile de aderare începând în 2024.