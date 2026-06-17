Uniunea Europeană are un nou Viktor Orban. Bulgaria ar putea să blocheze noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Radev era cunoscut încă de când era președinte pentru pozițiile sale pro-ruse. Foto: Profimedia Images

Bulgaria a transmis că se opune unor prevederi din cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni pregătit de Uniunea Europeană împotriva Rusiei, potrivit publicației Politico, citată de sursa bulgară Novinite. Pachetul, prezentat de Comisia Europeană pe 9 iunie, este discutat în prezent de statele membre și ar urma să fie definitivat până la sfârșitul lunii iulie.

Măsurile propuse vizează mai multe sectoare, printre care energia, serviciile financiare, criptomonedele și comerțul. Una dintre prevederile suplimentare aflate în discuție este interzicerea accesului în UE pentru militarii ruși implicați în războiul împotriva Ucrainei.

Presa europeană relatează și că au fost reluate discuțiile privind includerea patriarhului rus, Kirill, pe lista persoanelor sancționate, din cauza sprijinului său public pentru război. O tentativă anterioară de a-l sancționa, în 2022, a fost blocată de Ungaria.

Potrivit informațiilor obținute din surse diplomatice, obiecțiile Bulgariei privesc anumite elemente ale pachetului, nu cadrul general al acestuia. Poziția guvernului de la Sofia a atras atenția la Bruxelles, în timp ce negocierile privind amploarea noilor restricții continuă.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că sancțiunile existente au produs deja pierderi financiare considerabile Rusiei, pe care le-a estimat la între 1.000 și 1.300 de miliarde de euro. Ea a descris regimul de sancțiuni drept un proces gradual.

„Cărămidă cu cărămidă, demontăm fundațiile economiei militare ruse”, a spus Kallas.

Evoluțiile au loc pe fondul unei dezbateri politice mai ample în Bulgaria privind poziția țării față de ajutorul militar acordat Ucrainei. Presa bulgară și internațională a remarcat o schimbare de ton la Sofia, relatările sugerând o abordare mai prudentă în privința livrărilor de armament.

Declarațiile atribuite conducerii bulgare pun accentul pe soluționarea diplomatică a conflictului, în detrimentul continuării escaladării militare. Reprezentanții acesteia au susținut că noi transferuri de armament nu ar contribui la încheierea războiului și au cerut ca atenția să fie îndreptată spre diplomație și consolidarea instituțiilor.

Potrivit acestor poziții, prioritatea ar trebui să fie întărirea organizațiilor statului și modernizarea capacităților naționale de apărare, nu extinderea sprijinului militar pentru Ucraina. Oficialii au făcut referire și la importanța stabilității pe termen lung și a dezvoltării capacităților interne.

Rolul Bulgariei în conflict continuă să atragă atenția presei internaționale, care amintește contribuțiile anterioare ale țării — mai multe pachete de ajutor acordate Ucrainei începând din 2022 — în paralel cu poziția mai rezervată adoptată în prezent.

Pe măsură ce negocierile din UE continuă, statele membre sunt așteptate să intensifice discuțiile privind forma finală a pachetului de sancțiuni și nivelul de consens necesar pentru adoptarea sa.