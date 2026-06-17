Trei italieni colectau aur din taberele de nomazi din nordul Italiei şi îl transformau în lingouri în Elveţia

Compania din Elveţia topea aurul şi-l transforma în lingouri. FOTO: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O anchetă a Oficiului Federal Vamal Elvețian a pus sub acuzare trei cetăţeni italieni suspectaţi de contrabandă cu metale preţioase, spălare de bani și tăinuire. Suspecţii colectau aur din tabere de nomazi din nordul Italiei, apoi îl transportau în Elveţia unde îl transformau în lingouri. Prejuduciul este estimat la 27 de milioane de euro.

Conform cercetărilor, obiectele de aur colectate în taberele de nomazi ajungeau în Cantonul Ticino, unde au fost topite și transformate în lingouri cu eticheta „fabricat în Elveția”. Acuzațiile includ traficul a 230 de kilograme de aur în valoare de 25 de milioane de franci elvețieni ( aproximativ 27 de milioane de euro ) și evaziune vamală în valoare totală de 860.000 de euro, relatează Corriere della Sera.

Cazul a fost făcut public de Oficiul Vamal Elvețian, dar pista anchetei a venit de la Carabinieri din Asti , care monitorizau una dintre persoanele aflate în centrul anchetei. Bărbatul în vârstă de 56 de ani era responsabil pentru recuperarea aurului din mai multe tabere de nomazi din nordul Italiei și transportarea acestuia peste graniță.

Metoda de transport al bunurilor furate era simplă, se foloseau rucsacuri obișnuite care erau ascunse în mașini și apoi erau introduse ilegal prin diverse puncte de trecere a frontierei dintre Lombardia și Cantonul Ticino, care erau în mare parte nepăzite ani de zile. Transporturile de aur aveau loc săptămânal.

Odată ajunsă în Elveția, încărcătura a fost predată altor doi complici, cetățeni italieni rezidenți în Elveția, care au vândut aurul unei companii deținătoare a unui permis valabil de topire a metalelor prețioase, care apoi l-au transformat în lingouri pe care a aplicat propria marcă comercială. În urma anchetei, licența de funcționare a companiei a fost imediat revocată.

Cantonul Ticino este inima industriei înfloritoare de prelucrare a aurului și a altor metale prețioase, precum argint, platină, paladiu. În zonă, importurile și exporturile sunt evaluate între 25 și 30 de miliarde de franci. Din Elveția italofonă, lingourile sunt trimise ulterior către toate piețele globale.

„Colaborarea internațională și națională cu Parchetul din Ticino”, a subliniat declarația biroului vamal, „a jucat un rol fundamental: de la supravegherea transfrontalieră la partajarea documentelor, de la percheziții la confiscări comune”.