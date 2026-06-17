"Nu-ţi plăteşti pensia alimentară, nu-l vezi pe Messi". Mii de argentinieni, interzişi la CM 2026, din cauză că "nu au grijă de copii"

Fani ai Argentinei care s-au deplasat in SUA pentru CM 2026. Sursa foto: Hepta

Primăria orașului Buenos Aires, capitala Argentinei, a trimis autorităților americane o listă neagră cu 13.000 de părinți care nu au plătit pensie alimentară pentru copiii lor. Acestor argentinieni li se va refuza accesul pe stadioanele Cupei Mondiale 2026, în baza legii "Tribune sigure", care le interzice părinţilor cu restanţe la pensia alimentară să asiste la evenimente sportive, notează MSN.

"În colaborare cu guvernul național, am integrat baza noastră de date în programul Tribune Sigure pentru a consolida controalele în întreaga țară, inclusiv în timpul Cupei Mondiale 2026. Cei care nu își îndeplinesc o obligație atât de fundamentală precum hrănirea copiilor lor vor trebui să suporte consecințele”, a declarat Jorge Macri, primarul orașului Buenos Aires.

„Dacă nu își întrețin copiii, li se va refuza accesul pe stadion", a adăugat edilul.

Interdicţia, din 2025

Acest nou tip de interdicție pe stadioane a fost deja testat în Argentina: din martie 2025, pe stadioanele argentiniene, părinții care nu își plătesc pensia alimentară nu mai sunt bineveniți.

Au fost introduse controale de identitate, iar 162 de fani care au încălcat regulile au fost identificați. Pentru această Cupă Mondială, cele 13.000 de persoane vizate de măsură își puteau încă regulariza situația pentru a participa la primul meci al Argentinei, împotriva Algeriei, pe care sud-americanii l-au câştigat cu 3-0, datorită triplei reuşite de Messi.