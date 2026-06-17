Messi a doborât deja mai multe recorduri la Cupa Mondială 2026: Lista cu performanțele istorice înregistrate de fotbalistul Argentinei

Lionel Messi, starul Argentinei, în meciul cu Algeria din Grupa J, la Cupa Mondială FIFA 2026, pe stadionul din Kansas. Sursa foto: Hepta

Lionel Messi continuă să scrie istorie în fotbalul contemporan, după ce a egalat marţi recordul de goluri marcate la Cupa Mondială de fotbal (16), deţinut de germanul Miroslav Klose, precizează FIFA.com într-un articol dedicat superstarului argentinian, citat de Agerpres.

Căpitanul selecţionatei Argentinei a egalat, de asemenea, un alt reper al lui Klose la turneul final: recordul germanului de 17 victorii la Cupa Mondială, după hat-trick-ul reuşit pentru naţionala „albiceleste” în partida câştigată în faţa Algeriei (3-0).

În Galeria FOTO de mai jos puteți vedea imagini cu Lionel Messi, starul Argentinei, în meciul cu Algeria din Grupa J a Cupei Mondiale FIFA 2026, disputat pe stadionul din Kansas City.

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Fotbalistul sud-american cu cele mai multe goluri marcate la Cupa Mondială

La 38 de ani şi 357 de zile, Messi a devenit cel mai vârstnic autor de hat-trick din istoria Cupei Mondiale, depăşindu-l pe portughezul Cristiano Ronaldo, care avea 33 de ani şi 130 de zile când a marcat o triplă împotriva Spaniei în 2018.

Messi era deja cel mai bun marcator al Argentinei la Cupa Mondială. El este urmat de Gabriel Batistuta (10 goluri), Diego Maradona (8), Guillermo Stabile (8), Mario Kempes (6) şi Gonzalo Higuain (5).

Hat-trick-ul său împotriva Algeriei l-a transformat, de asemenea, în fotbalistul sud-american cu cele mai multe goluri marcate la Cupa Mondială, depăşindu-l pe legendarul atacant brazilian Ronaldo Nazario (15).

Cu două goluri înscrise de la distanţă în meciul de la Kansas City, Messi a ajuns la un total de şase reuşite din afara careului la Cupa Mondială. Argentinianul a doborât astfel recordul anterior stabilit de legenda braziliană Rivellino (5). Golurile anterioare de la distanţă marcate de Messi au fost reuşite împotriva Bosniei-Herţegovina, Iranului şi Nigeriei, în 2014, şi Mexicului, în 2022.

Singurul fotbalist care a jucat la şase ediţii ale Cupei Mondiale

Argentinianul este singurul fotbalist care a jucat la şase ediţii ale Cupei Mondiale, deşi Cristiano Ronaldo este pe cale să egaleze acest record pe 17 iunie. Anterior, cei doi l-au deţinut împreună cu Antonio Carbajal, Lothar Matthaeus, Rafa Marquez şi Andres Guardado.

Messi a avut a 26-a sa apariţie într-o partidă de Cupă Mondială în finala ediţiei din Qatar, în 2022, când a doborât recordul germanului Lothar Matthaeus, iar marţi a disputat al 27-lea său meci la turneul final, împotriva Algeriei. El poate deveni în această vară primul jucător care dispută la 30 de partide la Cupa Mondială.

Messi a avut un număr record de 20 de apariţii ca şi căpitan la Cupa Mondială, fiind urmat de mexicanul Rafa Marquez (17) şi de argentinianul Diego Maradona (16).

Decarul argentinian ocupă locul al treilea în ierarhia fotbaliştilor cu cele mai multe driblinguri la o singură ediţie a Cupei Mondiale (46), reuşite în anul 2014, în Brazilia. El este devansat de Diego Maradona (53, în Mexic 1986) şi de brazilianul Jairzinho (47, în Mexic 1970).

Fotbalistul care a jucat cele mai multe minute din istoria Cupei Mondiale

Messi a jucat cele mai multe minute din istoria Cupei Mondiale: 2.404. El a doborât recordul lui Paolo Maldini de 2.217 minute în finala din Qatar 2022.

Căpitanul „albiceleste” este singurul jucător care a oferit cel puţin un assist la cinci ediţii ale Cupei Mondiale. Cei mai apropiaţi contracandidaţi ai săi sunt Pele, Grzegorz Lato, Diego Maradona şi David Beckham, cu pase decisive la trei ediţii.

Pele şi Messi au oferit cele mai multe pase decisive în faza eliminatorie (6). De asemenea, cei doi deţin împreună recordul pentru cele mai multe assist-uri (21).

Messi este singurul jucător care a marcat în faza grupelor, optimile de finală, sferturile de finală, semifinalele şi finala unei Cupe Mondiale, realizând această performanţă pe stadionul Lusail.

Singurul fotbalist care a marcat la Cupa Mondială și în adolescenţă, și la 20 şi 30 de ani

El este singurul fotbalist care a marcat la Cupa Mondială în adolescenţă, la 20 şi la 30 de ani. Pele a ratat această performanţă cu patru luni.

Messi a marcat primul şi ultimul său gol la Cupa Mondială la exact 20 de ani distanţă - un alt record. Următoarea cea mai lungă perioadă dintre golurile marcate în istoria Cupei Mondiale îi aparţine lui Cristiano Ronaldo, cu 16 ani şi 160 de zile.

Titlul de Jucător al meciului, atribuit pentru prima dată la Cupa Mondială din 2002, i-a fost acordat lui Messi de 12 ori, fără egal. Cele patru victorii ale sale în Brazilia 2014 reprezintă un record pentru o singură ediţie, record pe care îl împarte cu olandezul Wesley Sneijder, care a primit acelaşi premiu în Africa de Sud 2010.

Lionel Messi este jucătorul desemnat cel mai bun jucător la două ediţii ale Cupei Mondiale: Brazilia 2014 şi Qatar 2022.