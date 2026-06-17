Ronaldo şi Kane debutează şi ei la CM 2026, după prestaţiile excelente ale lui Messi, Mbappe şi Haaland. Programul zilei a 7-a

Cristiano Ronaldo merge la CM 2026 şi va participa la a şasea Cupă Mondială din carieră. Foto: Getty Images

După ce Lionel Messi (3 goluri), Kylian Mbappé şi Erling Haaland (ambii cu câte 2 goluri) au impresionat în primele lor meciuri la Cupa Mondială 2026, a venit rândul altor vedete de talie mondială să intre în scenă la turneul final din America. Cristiano Ronaldo şi Harry Kane vor juca, în ziua a 7-a a competiţiei, în partidele Portugalia – Congo, respectiv, Anglia – Croația. Ambele dueluri vor fi transmise, în direct, la Antena 1.

Tot în această zi se mai joacă Ghana – Panama şi Uzbekistan – Columbia.

Programul zilei a 7-a la Cupa Mondială 2026

20:00 Portugalia – RD Congo (Antena 1 şi AntenaPLAY)

23:00 Anglia – Croația (Antena 1 şi AntenaPLAY)

02:00 Ghana – Panama (Antena 1 şi AntenaPLAY)

05:00 Uzbekistan – Columbia (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Mesajul preşedintelui Portugaliei pentru Ronaldo şi colegii lui

Președintele Portugaliei, Antonio Jose Seguro, a îndemnat selecționata de fotbal a țării sale să cucerească "trofeul care lipsește", Cupa Mondială, pentru a-l dedica memoriei regretatului atacant Diogo Jota, notează Agerpres.

Președintele a cerut ca, în cadrul turneului din America de Nord, naționala Portugaliei 'să fie mai mult decât suma inteligenței, calității și talentului pe care fiecare îl posedă individual'.

'Jucați unii pentru alții, munciți unii pentru alții. Jucați și munciți în memoria lui Diogo Jota al nostru', a spus președintele, amintindu-l pe atacantul naționalei Portugaliei și al lui FC Liverpool, care a murit într-un accident rutier în iulie anul trecut, la Zamora (Spania). 'Țara crede în voi, faceți-ne să visăm. Aduceți Portugaliei trofeul care lipsește', a subliniat el.

Harry Kane: "Trăim pentru Cupa Mondială"

Harry Kane visează să aducă Angliei trofeul mondial după aproape șase decenii. Atacantul lui FC Bayern Munich spune că este pregătit să ridice Cupa Mondială deasupra capului, după ce ratarea dramatică din meciul cu Franța, de la turneul precedent, i-a provocat unul dintre cele mai dificile momente ale carierei.

"Ca fotbalişti, trăim pentru Cupa Mondială", a declarat jucătorul englez al momentului, Harry Kane. El este pregătit să ridice, anul acesta, cupa deasupra capului, lucru care nu s-a mai întâmplat din 1966, când Anglia a găzduit turneul. Acum patru ani, Naționala celor trei lei s-a oprit doar în sferturi, când Harry Kane a lovit transversala în finalul meciului cu Franța, ratând astfel șansa egalării.