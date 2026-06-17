"Messi va fi cel mai bun din istorie" . Starul Argentinei şi-a impresionat antrenorul după un hat-trick cu Algeria la CM 2026

Messi a scris istorie cu un hat-trick pentru selecţionata Argentinei în meciul cu Algeria. Sursa foto: Hepta

Selecţionerul echipei Argentinei, Lionel Scaloni, a apărut fericit şi calm după victoria cu 3-0 împotriva Algeriei, marţi, pe Kansas City Stadium, în primul său meci din Grupa J a Cupei Mondiale de fotbal 2026, din Statele Unite, Mexic şi Canada, şi a afirmat că prin prestaţia sa Lionel Messi a confirmat încă o dată că "va fi cel mai bun din istorie pentru totdeauna", notează Agerpres.

"Fără cuvinte, este incredibil. Ce pot spune despre Leo Messi este că va fi cel mai bun din istorie pentru totdeauna, va fi foarte greu pentru cineva să-l egaleze", a spus selecţionerul campioanei mondiale en titre la conferinţa de presă de după meci.

În ceea ce priveşte meciul, Scaloni a spus că rezultatul poate nu reflectă ceea ce a făcut Algeria pe terenul de pe stadionul Kansas City: "A fost un meci foarte dificil şi nu ştiu dacă reflectă ce s-a întâmplat. Am meritat să câştigăm, dar ei au jucat bine. Ştiam cum vor juca împotriva noastră şi că ne pot îngreuna lucrurile. Dar jucătorii mei au făcut o treabă foarte bună".

Antrenorul a adăugat că "toţi sunt fericiţi că au început Cupa Mondială din 2026 cu dreptul, lucru care le oferă linişte sufletească", deoarece primul meci "este întotdeauna complicat".

Scaloni a odihnit unii jucători

El a adăugat că victoria confortabilă asupra Algeriei i-a permis să-i odihnească pe unii jucători. "Da, toţi băieţii vor să participe, toţi vor să joace. Sperăm să ajungem în al treilea meci şi toată lumea va putea juca", a concluzionat el.

Starul Lionel Messi a scris istorie cu un hat-trick pentru selecţionata Argentinei, campioana mondială en titre, care a învins echipa Algeriei cu scorul de 3-0 (1-0), marţi, pe Kansas City Stadium, în primul său meci din Grupa J a Cupei Mondiale de fotbal 2026, din Statele Unite, Mexic şi Canada.

Legenda vie a fotbalului a arătat că vârsta reprezintă doar un număr pentru el, deşi va împlini 39 de ani pe 24 iunie.

Argentina va juca următoarele meciuri pe 22 iunie cu Austria şi pe 28 iunie cu Iordania, în timp ce Algeria va întâlni Iordania pe 23 iunie şi Austria în data de 28 iunie.