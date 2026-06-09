Preşedintele Portugaliei vrea ca Ronaldo şi colegii lui să câştige CM 2026 în memoria lui Diogo Jota: "Jucați și munciți pentru el"

La 41 de ani, Cristiano Ronaldo va juca la a 6-a Cupă Mondială din carieră. Sursa foto: Hepta

Președintele Portugaliei, Antonio Jose Seguro, a îndemnat selecționata de fotbal a țării sale să cucerească "trofeul care lipsește", Cupa Mondială, pentru a-l dedica memoriei regretatului atacant Diogo Jota, notează Agerpres.

Seguro s-a deplasat la Cidade do Futebol (Orașul Fotbalului) de la Oeiras, în regiunea metropolitană a Lisabonei, pentru a asista la o ceremonie oficială de despărțire, înainte ca echipa condusă de căpitanul Cristiano Ronaldo să plece la Cupa Mondială 2026. Președintele a primit cu această o ocazie un tricou purtând semnăturile tuturor internaționalilor lusitani, chiar din mâinile lui Ronaldo.

Președintele a cerut ca, în cadrul turneului din America de Nord, naționala Portugaliei 'să fie mai mult decât suma inteligenței, calității și talentului pe care fiecare îl posedă individual'.

'Jucați unii pentru alții, munciți unii pentru alții. Jucați și munciți în memoria lui Diogo Jota al nostru', a spus președintele, amintindu-l pe atacantul naționalei Portugaliei și al lui FC Liverpool, care a murit într-un accident rutier în iulie anul trecut, la Zamora (Spania). 'Țara crede în voi, faceți-ne să visăm. Aduceți Portugaliei trofeul care lipsește', a subliniat el.

Preşedintele Portugaliei a vizitat cantonamentul naţionalei

Selecționerul Portugaliei, spaniolul Roberto Martinez, i-a mulțumit președintelui pentru vizita sa și pentru sprijinul care oferă 'și mai multă putere' naționalei lusitane înaintea 'provocării' care o așteaptă.

'Pot să spun că echipa va da totul pentru Portugalia și va intra pe teren cu responsabilitatea de a duce visele a milioane de portughezi', a declarat Martínez.

Selecționata Portugaliei va pleca vineri la Cupa Mondială din Mexic, SUA și Canada, dar înainte de aceasta va disputa miercuri, cel de-al doilea și ultimul său meci de pregătire, împotriva Nigeriei, după l-a câștigat pe primul în fața Chile (2-1).

Portugalia a fost repartizată în Grupa K la Cupa Mondială 2026, alături de Columbia, Uzbekistan și RD Congo.