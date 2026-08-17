România își pierde animalele într-un ritm alarmant. Crescătorii de oi spun că se află „într-o situație disperată”

Fermierii au protestat la București. Foto: Agerpres

România pierde animale într-un ritm alarmant. În unele categorii, efectivele s-au redus cu până la 40%, iar declinul a ajuns inclusiv la oi și capre – sectoare în care România s-a aflat ani la rând printre principalii crescători din Europa.

Întrebarea de fond este cât mai poate produce România din carnea și produsele de origine animală de care avem nevoie. În spatele cifrelor sunt ferme care dau faliment, crescători care renunță și un sector zootehnic ce continuă să piardă teren.

Crescătorii de oi sunt într-o situație disperată, mai ales după ce exporturile au fost interzise. Marți au o nouă întâlnire cu ministrul agriculturii, după ce s-au întâlnit și cu ministrul Tanczos Barna la Sibiu.

„Fermierii au ajuns în stradă”

„Situația este foarte gravă în sector. Fermierii au ajuns în stradă pentru că blocarea exporturilor, restricțiile succesive și modul în care au fost gestionate bolile au produs pierderi uriașe. Să nu uităm că avem foarte mulți fermieri în momentul de față care au animalele pe saivane din cauza secetei, fac furajare suplimentară. Sunt foarte mulți care nu și-au primit nici măcar subvențiile pe 2025. Costul furajelor este foarte mare și ei sunt în imposibilitatea de a-și vinde animalele și de a face rost de bani pentru a-și continua activitatea. Și toate aceste lucruri s-au întâmplat din cauza ANSVSA-ului, care timp de 2 ani de zile nu a știut să gestioneze problema bolilor, iar în momentul de față am ajuns cu exportul blocat”, a declarat Răzvan Răducan, secretar general al Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine „Romovis”, la Antena 3 CNN.

Ce cer crescătorii la noua întâlnire cu ministrul

Întrebat ce anume îi vor cere mâine ministrului interimar de la Agricultură, reprezentantul „Romovis” a explicat că își dorește discuții concrete, nu promisiuni generale.

„Mergem din nou la minister. De data aceasta sper să nu mai avem discuții de principiu, generale. Avem în față un proiect de lege pe care îl vom lua articol cu articol pentru a-l dezbate. Să sperăm că ajungem în faza în care găsim o soluție pentru deblocarea exporturilor; dar să nu fie o soluție de moment, în care deblocăm astăzi exportul și peste câteva luni de zile sau un an de zile ne blocăm complet fermele. Deci vom lua punctual fiecare problemă, o vom analiza și să sperăm că vom cădea de comun acord”, mai spune Răzvan Răducan.