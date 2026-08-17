Ministrul Securității din Israel cere asasinarea a 30-40 de palestinieni din Gaza, în fiecare noapte. „Nici măcar nu sunt oameni”

Ministrul israelian al Securității naționale, Itamar Ben-Gvir. Foto: Profimedia Images

Ministrul securităţii naţionale a Israelului, Itamar Ben-Gvir, considerat un extremist de dreapta, a cerut public uciderea a „30 până la 40 de persoane” în fiecare noapte în Gaza, într-un podcast la care a fost invitat de Rom Braslavski, un fost ostatic reţinut de gruparea teroristă palestiniană Hamas în Fâşia Gaza, informează luni EFE, Anadolu şi dpa, preluate de Agerpres.

„Cred că ar trebui să se comită asasinate ţintite în Gaza, eliminând între 30 şi până la 40 de persoane în fiecare noapte. Nu doar pe cei care reprezintă o ameninţare imediată; există oameni acolo care nu merită să trăiască. Nu ar trebui să trăiască. Nici măcar nu sunt oameni”, a spus Ben Gvir, care este preşedintele Partidului Otzma Yehudit (Puterea evreiască - n.r.).

În acest podcast, intitulat „8 octombrie”, Ben Gvir, care nu are autoritatea de a ordona atacuri ale armatei israeliene, a confirmat că nu este de acord cu decizia premierului israelian Benjamin Netanyahu de a reduce atacurile din Gaza pentru a face să avanseze "planul de pace" promovat de preşedintele american Donald Trump.

„Cu propriile mele mâini voi executa fiecare terorist din statul Israel”

Mai mult, Ben Gvir, care nu şi-a efectuat serviciul militar din cauza afilierii sale la mişcarea extremistă Kach, desemnată drept organizaţie teroristă în Israel, a pledat pentru „migraţia în masă a palestinienilor” din Gaza pentru a coloniza Fâşia cu aşezări evreieşti, propunere care a fost condamnată anterior de diverse organizaţii internaţionale ca o tentativă de "epurare etnică".

„Consider că toată Gaza este a noastră (...) Ar trebui să avem aşezări nu doar în Gush Katif (aşezare israeliană din Fâşie desfiinţată în 2005), ci în toată Gaza, încurajând cât mai multă emigrare cu putinţă, trimiţându-i înapoi în ţările lor de origine, iar pentru terorişti, nicio emigrare, nimic, pur şi simplu să fie ucişi unul câte unul”, a declarat Gvir.

Totodată, Itamar Ben Gvir i-a promis lui Rom Braslavski, fost militar ţinut captiv în Gaza, că va încerca să-i permită să participe personal la eventuala execuţie a deţinuţilor palestinieni, în baza legii recent adoptate de Israel privind pedeapsa cu moartea, relatează Anadolu, care precizează că podcastul a fost difuzat sâmbătă seară.

„Am o cerere personală şi mă uit în ochii dumneavoastră, domnule ministru. Permiteţi-mi să fiu eu cel care-i spânzură”, i-a spus Braslavski lui Ben Gvir. „Nu vreau o funie; vreau un buton pe o armă. Cu propriile mele mâini voi executa fiecare terorist din Statul Israel”, a adăugat el.

Replica lui Ben Gvir a fost: „Voi întoarce lumea cu susul în jos pentru ca acest lucru să se întâmple. Vă promit că voi face tot ce pot şi voi întoarce lumea cu susul în jos până când se va întâmpla. Sper să se întâmple. Este unul dintre cele mai mari vise ale mele să vă văd acolo”.

Referindu-se la metoda de execuţie conform noii legi, Ben Gvir a declarat: „Apropo, (execuţia) este (prin) spânzurare. Pedeapsa pe care am aprobat-o (în lege) este execuţia prin spânzurare”.

„Sunteţi persoana potrivită la locul potrivit pentru ca noi să spânzurăm şi să efectuăm execuţii una după alta”, i-a spus Ben Gvir lui Braslavski, adăugând: „Nu merită să trăiască şi aveţi dreptate în această privinţă”.

Noua legislație israeliană prevede moarte prin spânzurare a palestinienilor

În timpul discuţiei, Ben Gvir a vorbit şi despre schimbările aduse condiţiilor de detenţie ale deţinuţilor palestinieni de când a preluat funcţia la sfârşitul anului 2022.

„În timpul vizitelor mele în închisoare, obişnuiam să văd gem, ciocolată, televizor, tenis de masă şi carne. Era o nebunie. Monitorizez constant Administraţia Penitenciară şi aud poveştile”, a spus el. „Astăzi, ne confruntăm cu o realitate complet diferită. Ei suferă, este dificil pentru ei şi se află într-o situaţie proastă. Mă bucur că suferă”, a adăugat el.

Ben Gvir a apreciat că acesta este „singurul lucru care poate aduce o formă de reparaţie şi alinare pentru durerea imensă pe care o simţiţi dumneavoastră şi toţi ceilalţi”.

La sfârşitul lunii martie 2026, Knessetul (parlamentul) israelian a adoptat o legislaţie introdusă de partidul lui Ben Gvir, care prevede moartea prin spânzurare pentru palestinienii condamnaţi pentru uciderea israelienilor, dacă o instanţă militară consideră că respectiva crimă a avut conotaţii „teroriste” sau stabileşte că a fost motivată de „negarea existenţei statului Israel”.

De când Ben Gvir a preluat funcţia la sfârşitul anului 2022, Israelul a înăsprit condiţiile de detenţie pentru deţinuţii palestinieni, inclusiv prin politici care afectează alimentele şi asistenţa medicală, potrivit rapoartelor privind drepturile omului, scrie Anadolu.

Adjunctul ministrului de externe iranian, Kazem Gharibabadi, a condamnat comentariile lui Ben Gvir într-o postare făcută pe X luni dimineaţă, relatează dpa. „Acest criminal sionist vorbeşte în acelaşi timp despre expulzarea palestinienilor şi despre construirea de aşezări în întreaga Fâşie Gaza. Aceste mărturisiri trebuie înregistrate şi păstrate pentru ziua socotelilor şi pentru procesul acestor criminali”, a scris el.