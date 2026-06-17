Niște muncitorii care instalau panouri solare în Germania au descoperit un mormânt celtic, cu bijuterii din aur și chihlimbar

În mormântul princiar celtic s-au descoperit bijuterii masive din aur, mărgele de chihlimbar, bronz și sticlă , un cuțit mic și accesoriile din fier ale unui car. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Un mormânt princiar celtic a fost descoperit în orașul-stațiune istoric Bad Camberg din landul Hessa, în Germania. Descoperirea a fost făcută în timpul pregătirilor pentru instalarea de panouri solare lângă o autostradă şi au fost descoperite bijuterii masive din aur, mărgele de chihlimbar, bronz și sticlă. Aceasta este considearată una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din Germania.

„O descoperire care se întâmplă o singură dată în viața unui arheolog”, a declarat arheologul Kai Mückenberger, cel care a făcut importanta descoperire, relatează Corriere della Sera. Potrivit experților de la Oficiul de Stat pentru Conservarea Monumentelor din capitala landului Wiesbaden, există doar două cazuri comparabile în toată Germania.

Descoperirea a fost făcută în timpul pregătirilor pentru instalarea de panouri solare în apropierea unui segment al autostrăzii A3, în apropierea orașului Bad Camberg. Mückenberger era în esență un arheolog consultant pentru șantierul centralei solare și comandase în grabă un studiu geomagnetic, așteptându-se să nu găsească nimic. Rezultatele studiului au arătat, însă, conturul unui dreptunghi înscris într-un cerc.

„Ce mormânt princiar”, a fost primul gând al acestuia, dar chiar şi el credea că este vorba despre rămăşiţele unei clădiri vechi. Însă, puțin mai târziu, echipele l-au chemat pentru că buldozerele, în timp ce săpau, au dat de metal, ca un fel de vârf de lance .

În acel moment, Mückenberger a adus o echipă la fața locului, care a descoperit rapid bijuterii masive din aur, mărgele de chihlimbar, bronz și sticlă , un cuțit mic și accesoriile din fier ale unui car, inclusiv capacele roților, axul și benzile care ar fi înconjurat roțile de lemn.

În loc să extragă obiectele unul câte unul, le-au îndepărtat împreună cu un bloc imens de pământ pentru a asigura cea mai bună conservare posibilă. Atunci au făcut o altă descoperire surprinzătoare: un ulcior de bronz cu cioc pentru apă sau vin, care a fost atribuit etruscilor. Unul dintre cele trei inele de aur ale ulciorului cântărea aproape 1,5 grame.

Acest mormânt datează foarte probabil din prima jumătate a secolului al V-lea î.Hr., contemporană cu mai multe culturi, precum Hallstatt sau La Tiene, dar nu din aceeași regiune geografică. Descoperirile au fost în schimb atribuite provizoriu culturii celtice Hunsrück-Eifel, care își ia numele de la două lanțuri muntoase joase. Totuși, arheologii din Wiesbaden susţin că niciun alt sit funerar nu este comparabil cu acesta din punct de vedere al calităţii.