Surse: Ce au discutat, în secret, Bolojan, Kelemen Hunor şi Fritz. Cele două soluţii pe care i le propun împreună lui Nicuşor Dan

Foto: Colaj GettyImages/Administrația Prezidențială

Ilie Bolojan, Kelemen Hunor şi Dominic Fritz au avut, marţi dimineaţa, o întâlnire secretă, în care au stabilit să îşi coordoneze poziţiile politice şi propunerile pe care să le avanseze Preşedintelui Nicuşor Dan pentru ieşirea din criza politică, au declarat, pentru Antena3.ro surse politice. Sursele citate susţin că Ilie Bolojan ar fi, în noua realitate politică în care se găseşte inclusiv el ca preşedinte al PNL, "mult mai flexibil", şi că ar fi renunţat la ideea de a cere să fie nominalizat ca premier din nou, de către partid, astfel încât să se poată începe o discuţie cu PSD pentru refacerea colaborării între toate cele patru partide pro-europene.

Cei trei lideri au anticipat faptul că nici Adrian Veştea, a doua propunere de premier făcută de Nicuşor Dan, nu va reuşi să adune voturile necesare pentru a fi validat de Parlament şi, în această situaţie, se va ajunge din nou la consultările de la Palatul Cotroceni, pentru că nu se poate realiza o majoritate ocolind AUR decât cu cele patru partide care să accepte să lucreze împreună, din nou.

În această situaţie, liderii PNL, USR şi UDMR au stabilit să susţină împreună două variante:

Prima variantă ar fi ca Preşedintele să îi dea mandatul pentru Guvern lui Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Un astfel de cabinet ar putea fi sprijinit în Parlament de celelalte trei partide, printr-un protocol de susţinere care să vizeze în pricnipal marile obiective ale României - PNRR, SAFE, OECD etc. A doua variantă ar fi instalarea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, care să nu fie condus de Ilie Bolojan, şi care să fie susţinut în Parlament de PSD, pe un protocol similar cu cel din prima variantă.

La discuţia de marţi dimineaţa nu s-a discutat despre numele unor potenţiali premieri pe care cele trei partide să îi propună la discuţiile cu Nicuşor Dan, dar s-a stabilit ca cel al lui Ilie Bolojan să nu fie unul dintre ele, pentru a se putea debloca situaţia. Ilie Bolojan are deja o relaţie foarte proastă cu Nicuşor Dan şi este foarte puţin probabil ca Preşedintele să mai accepte să îl nominalizeze pe acesta în funcţia de premier.

Şi Ilie Bolojan ar fi înţeles, potrivit surselor citate, că dacă el face un pas în lateral şi se arată mai flexibil, şi cei de la PSD ar putea să accepte să negocieze una dintre variantele de mai sus.

Luni seara a existat o altă rundă de discuţii, între Nicuşor Dan şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, Adrian Veştea şi Sorin Grindeanu, discuţii în care s-a ridicat problema susţinerii în Parlament a guvernului Veştea de către parlamentarii extremişti şi anti-occidentali, lucru care a generat respingerea de către conducerea UDMR a ofertei lui Veştea de a participa la guvernare.

Discuţii încrucişate între Preşedinte, premierul desemnat şi liderii partidelor au avut loc şi marţi după amiază, după ce decizia anunţată de UDMR a făcut clară imposibilitatea realizării unei majorităţi Parlamentare pentru validarea lui Adrian Veştea.