Mark Rutte insistă că SUA nu ies din NATO și sunt „fidele” alianței, după ce americanii și-au redus din nou contribuția în Europa

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Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a insistat, miercuri, că Statele Unite rămân „angajate față de NATO”, în ciuda deciziei Statelor Unite de a-și reduce contribuțiile la modelul de forțe al alianței — cadrul prin care organizația își coordonează planurile de război, relatează CNN.

„Acest angajament vine la pachet cu așteptarea ca aliații să împartă mai echitabil responsabilitatea pentru securitatea noastră aici, în Europa”, a declarat Rutte în fața jurnaliștilor, la reuniunea G7 de la Evian-les-Bains, în Franța.

„Am analizat împărțirea sarcinilor în ceea ce privește forțele convenționale și vedem că aliații europeni și Canada sunt pregătiți, dispuși și capabili să facă mai mult. În aceste condiții, Statele Unite și-au ajustat angajamentele asumate în cadrul modelului de forțe al NATO”, a spus el.

„Nu este vorba, în primul rând, despre locul în care se află în prezent forțele și mijloacele militare, ci despre cine și ce ar urma să facă în cazul activării planurilor noastre de apărare. Din punct de vedere istoric, acestea s-au bazat în mod excesiv pe Statele Unite”, a adăugat Rutte.

Comandamentul European al Statelor Unite a anunțat la începutul acestei luni că își va „redimensiona contribuțiile la modelul de forțe al NATO”, invocând necesitatea ca alianța să nu se bazeze excesiv pe forțele americane.

Rutte a evitat să prezinte un calendar al acestor schimbări și nu a dat detalii concrete, precizând că NATO nu va comenta niciodată cifrele exacte, „pentru că nu vrem să le oferim adversarilor noștri informații despre ceea ce facem”.

În schimb, el a încercat să scoată în evidență majorarea cheltuielilor pentru apărare și creșterea producției industriei de apărare în rândul celorlalți aliați NATO.