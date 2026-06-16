„Ceasul inteligent al soțului meu mi-a spus că a murit”. Paula încearcă de 4 ani să afle mai multe răspunsuri

4 minute de citit Publicat la 11:37 16 Iun 2026 Modificat la 11:37 16 Iun 2026

Paula și Ben Overton erau împreună din 2010 FOTO: Profimedia Images

În urmă cu patru ani, Paula Overton și soțul ei, Ben, își construiau viitorul împreună. Economiseau pentru prima lor casă, făceau planuri pentru o călătorie și se bucurau de primii ani de căsnicie. Totul s-a schimbat însă într-o după-amiază de februarie când pe telefonul Paulei a apărut un mesaj automat care avea să-i răstoarne viața.

„Dispozitivul Garmin al lui Benjamin Overton a detectat un incident”, scria în notificarea primită de la ceasul inteligent al soțului ei, relatează Metro.

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În acea dimineață, nimic nu prevestea tragedia. Ben o sărutase pe frunte înainte de a pleca la serviciu și îi trimisese un mesaj în care îi spunea că și-a luat câteva zile de concediu în preajma aniversării ei, ca să meargă într-o vacanță în Cipru.

Cei doi se cunoscuseră în 2010, la un colegiu din Horsham, pe când aveau 16 și 17 ani. Relația lor a rezistat inclusiv anilor în care Paula a studiat la universitate, la sute de kilometri distanță. Au călătorit împreună prin Europa și Japonia, iar în 2019 s-au căsătorit, petrecându-și luna de miere în Insulele Canare.

Prietenii îi descriau ca pe un cuplu inseparabil. Ieșeau frecvent la plimbare, organizau seri romantice și împărtășeau aceeași curiozitate pentru experiențe noi. Ben, pasionat de tehnologie, îi construise chiar și calculatorul personal.

Accidentul care a schimbat totul

Pe 9 februarie 2022, Ben Overton, în vârstă de 29 de ani, se întorcea acasă cu bicicleta după o zi de muncă. Era manager de magazin și urma traseul obișnuit spre casă.

Pe un drum rural din apropierea localității Crawley, în comitatul Sussex, Marea Britanie, bicicleta sa a intrat în coliziune frontală cu un autoturism. Impactul i-a fost fatal.

În momentul accidentului, Paula se afla acasă. După ce a primit alerta transmisă automat de ceasul Garmin al soțului, a verificat aplicația de localizare pe care cei doi o foloseau pentru a-și vedea reciproc poziția.

Pe hartă, indicatorul care îl reprezenta pe Ben era nemișcat în mijlocul șoselei.

„M-am gândit că poate i-a căzut telefonul din buzunar sau că a avut un accident”, își amintește ea.

A notat coordonatele și a sunat imediat la serviciile de urgență.

În orele care au urmat, Paula a trăit una dintre cele mai dificile experiențe ale vieții sale. După primul apel, poliția i-a confirmat doar că avusese loc un accident, fără a putea spune dacă Ben era în viață.

O oră mai târziu, un polițist a ajuns la ușa apartamentului. „Am știut imediat că nu era o veste bună. L-am întrebat: «A murit, nu-i așa?» Iar el doar m-a îmbrățișat”, povestește femeia.

După tragedie, Paula și-a luat o lună de concediu pentru a depăși șocul pierderii.

O anchetă fără răspunsuri

Durerea provocată de moartea lui Ben a fost amplificată de lipsa informațiilor despre circumstanțele accidentului.

Potrivit Paulei, luni întregi ea și părinții lui Ben nu au primit actualizări semnificative din partea anchetatorilor. Poliția a refuzat să ofere detalii despre investigație, invocând necesitatea protejării anchetei.

În cele din urmă, procurorii au concluzionat că nu există suficiente dovezi pentru formularea unor acuzații penale.

Șoferul implicat în accident a susținut că Ben circula pe partea greșită a drumului, iar în lipsa unor martori sau a altor probe decisive, poliția nu a putut demonstra contrariul.

„Am simțit că nu i se va face niciodată dreptate”, spune Paula. „Când persoana pe care o iubești este ucisă, te aștepți ca cineva să fie tras la răspundere.”

Ancheta medico-legală privind moartea lui Ben a avut loc la patru ani după accident.

Ulterior, Paula a deschis o acțiune civilă împotriva companiei de asigurări a șoferului. În cadrul procedurilor, a fost acceptată o răspundere parțială pentru producerea accidentului.

Pentru Paula, această recunoaștere a reprezentat un pas important către încheierea unui capitol dureros.

Ea susține că datele GPS prezentate în timpul anchetei indicau clar că Ben circula pe partea corectă a drumului. „Știu cine a fost vinovat și cred cu tărie că a fost șoferul”, afirmă ea.

Prima casă pe care cei doi visau să o cumpere împreună a devenit, în cele din urmă, un apartament achiziționat de Paula, după moartea soțului său.

Cuplul își dorea și să primească în plasament copii aflați în dificultate, un plan care nu a mai putut fi îndeplinit.

Astăzi, Paula încearcă să-și reconstruiască viața. Practică Tai Chi și face voluntariat în cadrul organizației Beaver Scouts, unde îi ajută pe copii să descopere natura și activitățile în aer liber, o pasiune pe care Ben o avea.

Pentru a-i păstra vie memoria, își petrece sărbătorile și aniversările în compania familiei și păstrează într-un cufăr din lemn obiectele care i-au aparținut.

„Ultimii patru ani au fost de neimaginat de dureroși pentru Paula”, a declarat Victoria Martin, reprezentantă a firmei de avocatură care a asistat-o. „Sperăm că acest demers i-a oferit măcar o parte dintre răspunsurile pe care le căuta și un sentiment de dreptate pentru Ben”.