Primăria Sectorului 3 a montat gratuit peste 600 de rampe la blocuri. Ce trebuie să facă asociațiile pentru a intra în program

Primăria Sectorului 3 a montat gratuit peste 600 de rampe la blocuri. Foto: Facebook/PS3

Primăria Sectorului 3 a finalizat montarea a 650 de rampe de acces la intrările în blocuri. Lucrările au fost realizate gratuit pentru locatari și răspund unei nevoi concrete: accesul mai ușor în imobile pentru persoanele cu dizabilități, vârstnici, persoane aflate temporar în recuperare, părinți cu copii mici și locuitori care se deplasează cu dificultate.

În București, nevoia de accesibilizare este una majoră. Potrivit datelor Ministerului Muncii, la 31 martie 2025, în Capitală erau înregistrate 82.311 persoane cu dizabilități, cel mai mare număr din țară la nivel de județ/municipiu. La nivel național, România avea 966.637 de persoane cu dizabilități, dintre care peste 98% trăiau independent sau în îngrijirea familiilor, nu în centre rezidențiale. Pentru aceste persoane, o treaptă prea înaltă, o intrare degradată sau lipsa unei rampe pot transforma ieșirea din bloc într-o problemă zilnică. Accesibilizarea intrărilor nu este doar o lucrare de confort, ci o intervenție care influențează direct autonomia oamenilor: posibilitatea de a merge la medic, la cumpărături, la școală, la serviciu sau pur și simplu de a ieși din casă fără ajutor permanent.

La nivel european, datele arată că 24% dintre cetățenii UE cu vârsta de peste 16 ani au o formă de handicap, iar ponderea crește semnificativ odată cu vârsta. În grupa de peste 65 de ani, aproape jumătate dintre persoane au o formă de handicap. Această realitate face ca rampele de acces să fie utile nu doar pentru cazurile medicale evidente, ci pentru un număr mult mai mare de locuitori.

Lucrări care, în mod obișnuit, revin asociațiilor de proprietari

În mod normal, întreținerea, repararea și modernizarea proprietății comune intră în responsabilitatea asociațiilor de proprietari. Primăria Sectorului 3 a creat însă un mecanism prin care preia aceste lucrări pentru asociațiile care depun cerere de înscriere în program. Astfel, locatarii pot beneficia de accesibilizarea intrărilor fără să suporte costuri directe și fără să caute executanți.

Programul include montarea rampelor de acces, dar și înlocuirea treptelor degradate de la intrarea și ieșirea din imobile. Până în prezent, lucrările au fost executate la 650 de adrese.

De ce sunt necesare rampele la blocuri

Rampele sunt esențiale pentru persoanele care folosesc fotolii rulante, cadre de mers, cârje sau alte dispozitive de sprijin. Ele sunt importante și pentru persoanele în vârstă, pentru părinții care folosesc cărucioare, pentru copiii mici, pentru persoanele care au suferit intervenții medicale sau accidente și pentru locatarii care transportă cumpărături, bagaje ori alte obiecte voluminoase. În practică, o intrare accesibilă reduce dependența de ajutorul altor persoane.

Producție în regie proprie, costuri mai mici

Rampele și treptele sunt produse în stația proprie de prefabricate a Primăriei Sectorului 3. Producția în regie proprie permite reducerea costurilor, scurtarea timpului de execuție și un control mai bun asupra calității elementelor montate.

Această capacitate a fost construită treptat, începând din 2012, prin dezvoltarea unor linii proprii de producție pentru asfalt, beton și prefabricate. Primăria Sectorului 3 dispune de fabrici de prefabricate din beton, stații moderne de beton și stație de asfalt, cu laboratoare proprii și certificări ISO. Aici sunt produse grinzi, stâlpi, plăci, pereți, elemente pentru poduri și pasaje, mobilier urban, structuri pentru skatepark, dar și elemente necesare lucrărilor de accesibilizare la blocuri.

De la rampe de bloc la lucrări de infrastructură

Aceeași infrastructură de producție a fost folosită și pentru proiecte de amploare. Prefabricatele realizate în Sectorul 3 au fost utilizate la stadioanele Rapid, Steaua și Târgoviște, pe Autostrada A0 Sud, la podurile Nicolae Teclu și Priporului, la pasajele din zona Pallady și de pe A2, precum și la parcarea subterană Decebal. Programul de rampe arată cum aceeași capacitate tehnică poate fi folosită și pentru lucrări de proximitate, cu impact direct în viața locuitorilor.

Cum se intră în program

Asociațiile de proprietari care doresc montarea unei rampe de acces sau refacerea treptelor degradate pot depune cerere la Primăria Sectorului 3. Lucrările sunt programate în ordinea solicitărilor și în funcție de evaluarea tehnică a fiecărei intrări de bloc, prioritate având blocurile în care locuiesc persoane cu handicap locomotor.