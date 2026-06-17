Toate recordurile din istoria Cupei Mondiale. Ce performanțe au fost deja doborâte la ediția din 2026 și ce mai poate fi rescris

4 minute de citit Publicat la 13:14 17 Iun 2026 Modificat la 13:14 17 Iun 2026

Există o mulțime de alte recorduri care ar putea fi doborâte anul acesta. Foto: Getty Images

Două recorduri de goluri au fost deja doborâte sau egalate în prima etapă a Cupei Mondiale 2026. Primul hat-trick al lui Lionel Messi la Cupa Mondială i-a asigurat egalitatea cu germanul Miroslav Klose la capitolul goluri individuale marcate la turneu, după ce a marcat de trei ori împotriva Algeriei marți noapte. Totuși, Cupa Mondială are numeroase recorduri care așteaptă să fie doborâte, scrie BBC News.

Francezul Kylian Mbappé, singurul alt jucător care poate doborî recordul în acest turneu, îl depășise pe căpitanul Argentinei înaintea meciului Argentinei, marcând de două ori împotriva Senegalului.

Germania a doborât și recordul Braziliei la numărul total de goluri marcate de o națiune în istoria Cupei Mondiale, după victoria cu 7-1 asupra echipei Curaçao.

Competiția din 2026, desfășurată în Statele Unite, Canada și Mexic, era deja un turneu record în ceea ce privește dimensiunea. Cu 48 de echipe participante, ediția din 2026 este cea mai mare Cupă Mondială din istorie, introducând o creștere de 50% față de cele 32 de echipe care au participat de la Cupa Mondială din 1998 din Franța.

Dar există o mulțime de alte recorduri care ar putea fi doborâte anul acesta, inclusiv cele mai multe minute jucate, cele mai multe goluri individuale și cele mai multe goluri de echipă dacă Brazilia recuperează titlul de la Germania.

Ce țară a câștigat cele mai multe Cupe Mondiale

În istoria de 96 de ani a Cupei Mondiale masculine a FIFA, doar opt națiuni au câștigat turneul. Dintre aceste opt, șase au reușit acest lucru de mai multe ori.

Brazilia deține recordul pentru cele mai multe victorii la Cupa Mondială, cu 5, ieșind victorioasă în 1958, 1962, 1970, 1994 și 2002.

Germania și Italia sunt următoarele națiuni cu cele mai multe succese, cu câte 4 trofee fiecare. Trei dintre victoriile Germaniei au fost ca Germania de Vest, înainte de fuziunea echipelor naționale ale Germaniei de Vest și de Est după Cupa Mondială din 1990.

Campioana en-titre, Argentina, are trei titluri, în timp ce Franța și Uruguay au câte două victorii. Anglia și Spania sunt singurele echipe care au câștigat doar o singură dată.

Lista completă a câștigătorilor Cupei Mondiale pe ani este următoarea: 1930 - Uruguay

1934 - Italia

1938 - Italia

1950 - Uruguay

1954 - Germania de Vest

1958 - Brazilia

1962 - Brazilia

1966 - Anglia

1970 - Brazilia

1974 - Germania de Vest

1978 - Argentina

1982 - Italia

1986 - Argentina

1990 - Germania de Vest

1994 - Brazilia

1998 - Franța

2002 - Brazilia

2006 - Italia

2010 - Spania

2014 - Germania

2018 - Franța

2022 - Argentina

Ţările şi jucătorii cu cele mai multe goluri la Cupa Mondială

Fostul atacant al Germaniei, Miroslav Klose, împarte acum recordul pentru cele mai multe goluri marcate în istoria Cupei Mondiale cu argentinianul Lionel Messi. Klose a marcat de 16 ori în cele 24 de meciuri ale sale la Cupa Mondială. Fostul atacant brazilian Ronaldo ocupă locul trei, cu 15 goluri în 19 meciuri. Francezul Kylian Mbappé se află acum pe locul patru, la egalitate cu Gerd Muller, a cărui carieră internațională a fost petrecută reprezentând Germania de Vest, marcând 14 goluri la Cupa Mondială în doar 13 apariții. Fostul atacant francez Just Fontaine se află pe locul șase, iar brazilianul Pelé, triplu campion mondial, are 12 goluri și se află pe locul șapte. Pe locurile opt și nouă pe listă se află Sandor Kocsis (Ungaria) și Jurgen Klinsmann (Germania de Vest/Germania), cu câte 11 goluri fiecare. Messi și Mbappe sunt singurii jucători care au o șansă reală de a-l depăși pe Klose în această vară. Cei doi au fost principalii marcatori la Cupa Mondială din 2022 din Qatar, cu 7, respectiv 8 goluri. În ceea ce privește golurile marcate de națiuni la turneu, victoria Germaniei asupra lui Curaçao în meciul de deschidere al turneului din 2026 a adus-o la doar un gol peste recordul Braziliei. Acum, Germania se află pe primul loc cu 239 de goluri marcate la Cupa Mondială, iar Brazilia pe locul doi, cu 238. Brazilia se află cu 86 de goluri în fața rivalei sale de pe locul trei, Argentina, care a marcat de 152 de ori în competiție. Franța (136), Italia (128), Spania (108) și Anglia (104) sunt singurele alte națiuni cu peste 100 de goluri. Olanda (98), Uruguay (89) și Ungaria (87) completează top 10 națiuni din turneu cu cele mai multe goluri. Cele mai multe minute jucate la Cupa Mondială Lionel Messi este deja deținătorul recordului actual pentru cele mai multe minute jucate la Cupa Mondială. În cele 26 de meciuri ale Cupei Mondiale, câștigătorul a 8 Baloane de Aur a jucat 2.314 minute. Timpul de joc al lui Messi este cu 98 de minute mai mare decât al fostului fundaș italian Paolo Maldini, vicecampion în 1994. Mijlocașul german Lothar Matthaus, câștigător al Cupei Mondiale și al Balonului de Aur în 1990, este singurul alt jucător care a jucat peste 2.000 de minute la Cupa Mondială (2.045). Uwe Seeler, atacantul Germaniei de Vest între 1954 și 1970, ocupă locul patru în listă, cu 1.980 de minute jucate. Argentinienii Javier Mascherano (1.950) și Diego Maradona (1.940) ocupă locurile cinci, respectiv șase. Fostul fundaș al Germaniei, Philipp Lahm (1.920), ocupă locul șapte, în timp ce Hugo Lloris (Franța), Wladislaw Zmuda și Grzegorz Lato, ambii polonezi, completează restul clasamentului.