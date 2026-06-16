Chitaristul trupei Rolling Stones este obligat de autoritățile londoneze să-și schimbe culoarea ușii de la casă

Ron Wood, tată a șase copii, s-a căsătorit cu producătoarea de teatru Sally Humphreys, în vârstă de 48 de ani, în 2012. Sursa foto: Getty Images

Chitaristul trupei Rolling Stones, Ron Wood, a primit un ultimatum din partea autorităților londoneze cu privire la ușa din față a casei sale de la Londra, Marea Britanie, după ce artistul a ales să o vopsească în roz aprins. Autorităţile londoneze îl somează să o „vopsească în negru”.

Wood, în vârstă de 79 de ani, a păstrat ușa roz ani de zile la casa sa din Maida Vale, în nord-vestul Londrei, pe care a cumpărat-o împreună cu cea de-a treia sa soție, Sally, în 2017. Acum, Consiliul Local Westminster i-a ordonat să înlocuiască rozul cu o nuanță neutră, relatează La Repubblica.

Lui Wood și vecinilor săi li s-a spus că toate culorile „incongruente” „distrug aspectul și interesul arhitectural” al proprietăților lor, în condiţiile în care multe persoane au ales culori strălucitoare pentru uşile de la intrarea în casele lor.

Ron Wood, tatăl a două gemene, a păstrat mult timp uşa neagră, în conformitate cu reglementările municipale. „Apoi cineva a făcut o fotografie a ușii și a spus: «Nu o puteți păstra în culoarea aceea»”, a declarat o sursă presei britanice.

Noul album al trupei Rolling Stones, „ Foreign Tongues ”, va fi lansat în întreaga lume pe 10 iulie. Cel de-al 25-lea album de studio al trupei conține 14 piese și include o serie de apariții ale unor invitați speciali, printre care Paul McCartney și Robert Smith de la The Cure.

Wood, tată a șase copii, s-a căsătorit cu producătoarea de teatru Sally Humphreys, în vârstă de 48 de ani, în 2012, la trei ani după divorțul de modelul Jo Wood, cu care fusese căsătorit timp de 24 de ani.