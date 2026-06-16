HARTĂ. Alertă de furtuni puternice: ANM a emis cod galben. 13 județe vor fi afectate de ploi torențiale, cu grindină și vijelii

1 minut de citit Publicat la 10:15 16 Iun 2026 Modificat la 10:49 16 Iun 2026

Avertizare de vijelii și ploile torențiale. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, o avertizare cod galben de ploi torențiale, vijelii și posibil grindină, valabilă de mâine până joi în 13 județe din Nordul țării.

Cod galben de furtuni

Interval de valabilitate: 17 iunie, ora 12 – 18 iunie, ora 02

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

Zone afectate: Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei

Miercuri (17 iunie) în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h), izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în după-amiaza zilei de marți (16 iunie) în regiunile nordice.

Cum va fi vremea în București

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 16.06.2026 Ora 09:00 - 17.06.2026 Ora 09:00

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu o maximă de 27...28 de grade. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14...16 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 17.06.2026 Ora 09:00 - 18.06.2026 Ora 09:00

Valorile termice diurne vor fi în creștere ușoară față de ziua precedentă, cu o maximă de 30...31 de grade. Cerul va fi variabil și vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi în jurul a 16 grade.