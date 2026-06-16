Studenții au părăsit ceremonia în masă în timp ce șeful Google, Sundar Pichai, ținea un discurs absolvenților din 2026 de la Stanford

Zeci de studenți au părăsit ceremonia de absolvire a Universității Stanford pentru promoția 2026, în momentul în care directorul general al Google, Sundar Pichai, a urcat pe scenă pentru a susține discursul principal.

Imagini video filmate de BBC îi arată pe studenți protestând împotriva activităților controversate ale companiei în colaborare cu guvernul Statelor Unite. Pe unul dintre pancarte scria: „ICE spionează cu ajutorul inteligenței artificiale de la Google”.

Incidentul urmează altor proteste recente din campusurile universitare împotriva liderilor din industria tehnologică, însă acestea s-au concentrat în mare parte pe inteligența artificială și pe temerile legate de locurile de muncă.

În discursul său, Pichai a evitat în mare măsură subiectul inteligenței artificiale, deși a părut să facă o glumă pe seama protestelor așteptate.

„Oamenii au crezut că îmi va fi foarte greu”, a spus el. „La urma urmei, sunt ultimele două litere din numele meu de familie.”

Pichai, care a studiat la Stanford, nu a răspuns solicitării BBC de a comenta incidentul.

Numărul exact al studenților care au părăsit ceremonia nu este clar, deși publicația locală SFGate a estimat că ar fi putut fi până la 200.

Nu este clar dacă toți studenții care au plecat au fost motivați de aceeași cauză. Unii au fost văzuți fluturând steaguri palestiniene, iar anumite organizații studențești ceruseră anterior organizarea unor proteste din cauza legăturilor Google cu Israelul.

Protestele împotriva vorbitorilor invitați la ceremoniile de absolvire din Statele Unite în acest an au evidențiat neliniștea tot mai mare din campusuri față de inteligența artificială. Vorbitorii care menționează AI sunt întâmpinați din ce în ce mai des cu ostilitate din partea studenților.

Președinte Levin, Provost Martinez, membri ai consiliului de administrație, președinți ai promoției – vă mulțumesc pentru invitația de a mă adresa astăzi. Iar vouă, distinșii absolvenți ai Promoției 2026, felicitări!

Trebuie să vă avertizez: acesta este doar al doilea discurs de absolvire pe care l-am susținut vreodată. Primul a avut loc, literalmente, în curtea casei mele.

Era primăvara anului 2020, chiar în mijlocul pandemiei de COVID și al restricțiilor. Filmam o ceremonie de absolvire pentru YouTube destinată absolvenților care nu puteau avea propriile festivități, așa cum aveți voi astăzi.

Când mă uit în urmă la acel moment, văd o perioadă de mare anxietate. Văd spațiul gol unde ar fi trebuit să fie publicul. Văd... tunsoarea pe care mi-am făcut-o singur chiar înainte de filmare. De fapt, mi-aș dori cu adevărat să nu o mai pot vedea niciodată!

Astăzi, ceea ce văd în fața mea este exact cum ar trebui să fie o ceremonie de absolvire: absolvenți care sărbătoresc împreună cu oamenii pe care îi iubesc și care i-au susținut de-a lungul drumului lor – părinți, rude, prieteni, profesori și toți cei care v-au ajutat să ajungeți la acest moment important. Haideți să-i aplaudăm încă o dată, merită din plin!

Știu că nu toate persoanele la care țineți au putut fi aici. Mulți dintre voi ați venit din alte părți ale țării sau ale lumii, așa cum am făcut și eu. Iar uneori nu este posibil ca familiile să călătorească.

De fapt, este pentru prima dată când mama și tatăl meu participă la o ceremonie de absolvire din care fac și eu parte. Așadar, vreau să le mulțumesc în mod special lor și întregii mele familii care este aici alături de mine.

Știu că astăzi ar trebui să vă ofer sfaturi. Dar și eu am primit foarte multe sfaturi despre ce să spun. De fapt, a fost mereu același sfat și era despre ce să nu spun.

Oamenii au crezut că îmi va fi foarte greu; la urma urmei, sunt ultimele două litere din numele meu de familie.

Sincer vorbind, acel subiect este cu adevărat irelevant pentru ceea ce vreau să vă împărtășesc astăzi.

Am învățat că cele mai valoroase sfaturi sunt independente de tehnologie. Ele sunt despre voi, despre viața pe care vreți să o construiți și despre alegerile care vă ajută să o trăiți.

Unii dintre voi știți deja ce vreți să faceți. Felicitări! Bucurați-vă acum de ultimele seri petrecute la The Rose and Crown; devine mai dificil odată ce începeți un job cu normă întreagă.

Mulți dintre voi poate că nu aveți absolut nicio idee despre ce urmează. Și este perfect în regulă.

Îmi amintesc că și eu mă simțeam nesigur în ziua absolvirii. Aveam impresia că viața este alcătuită dintr-o serie de momente uriașe și simțeam presiunea de a le gestiona perfect pe toate.

Acest lucru este cu atât mai adevărat pentru un grup de oameni performanți, care s-au consumat pentru fiecare notă, fiecare lucrare, fiecare examen, care au încercat să aibă combinația perfectă de activități extracurriculare, sport, stagii de practică și acum primul loc de muncă.

Vă voi dezvălui un mic secret: deși toate aceste lucruri par importante la momentul respectiv, ele sunt mult mai puțin decisive decât vă imaginați.

Ați fi putut pica acel examen la biologie, ați fi putut lipsi de la un curs, ați fi putut să nu învățați niciodată să cântați la tubă. Și, cel mai probabil, tot aici ați fi ajuns astăzi.

Permiteți-mi să vă spun o poveste despre cum am început să înțeleg acest lucru.

Când eram student aici, aveam un coleg pe nume Pat. Era din Long Beach, purta un cercel într-o ureche – ceea ce mi se părea extrem de rebel la vremea aceea – și conducea un Honda Prelude decapotabil, alb, cu două uși.

Într-o dimineață de miercuri din ianuarie, în primul meu trimestru de iarnă, mergeam împreună spre curs.

La un moment dat mi-a spus:

— Ce-ai zice să mergem la Las Vegas în schimb?

Nu lipsisem niciodată de la un curs. Cu siguranță nu făcusem niciodată o excursie spontană cu mașina. (De fapt, este prima dată când părinții mei aud această poveste.)

Și totuși am răspuns:

— Sigur.

Ne-am întors în camerele noastre de cămin, ne-am luat câteva lucruri și am pornit la drum.

Pentru a ajunge acolo trebuie să traversezi munții. În timp ce conduceam prin ei, a început să ningă.

Eu nu văzusem niciodată zăpadă până atunci.

Am scos mâna pe geam ca să ating fulgii și nu-mi venea să cred cât de moi erau. Pat a oprit mașina ca să pot coborî. Era incredibil de frumos, un moment pe care nu-l voi uita niciodată.

După nouă ore de la plecare, am ajuns în Las Vegas, cu luminile orașului strălucind la orizont.

Nu știam ce să cred.

Pat m-a învățat să joc blackjack. Am început cu 5 dolari și am reușit să câștig încă aproximativ 15.

Atunci am spus:

— Eu mă opresc aici!

Nu aveam suficienți bani pentru a rămâne prea mult, așa că a doua zi am pornit înapoi spre Stanford.

Nimeni nu părea să fi observat că lipsisem de la curs.

Pentru prima dată am realizat că lumea nu se va sfârși dacă mă relaxez puțin.

Veți avea parte de foarte multe momente în viață. Doar câteva dintre ele sunt cu adevărat importante și trebuie să le gestionați corect: alegerea partenerului de viață, decizia de a întemeia o familie, o schimbare majoră de carieră. Aceste decizii necesită timp, reflecție și intenție.

În schimb, veți întâlni mult mai multe momente care doar par extrem de importante. De fapt, mii de astfel de momente. Și foarte puține dintre ele vă vor determina succesul sau eșecul.

Primul loc de muncă după facultate? Orașul în care vă mutați? Dacă să faceți sau nu acea excursie spontană? Deși aceste momente adaugă culoare și profunzime călătoriei voastre, rareori stabilesc direcția întregii vieți.

Dar dacă reușiți să separați ceea ce este cu adevărat important de zgomotul de fond, puteți orienta aceste momente astfel încât să aibă impactul pe care vi-l doriți.

Astăzi vreau să vă împărtășesc trei filtre simple pe care le-am aplicat în propria mea viață. Trei filtre care m-au ajutat să iau mai multe decizii bune decât greșite și care au redus presiunea pe care o simțeam.

Primul filtru: alegeți optimismul

Poate că acest lucru nu vi se pare evident în momentul de față.

Lumea trece prin multe provocări: conflicte globale, incertitudine economică, transformări tehnologice profunde, suprasaturație informațională – toate într-un ritm foarte rapid.

Este ușor să priviți știrile și să credeți că trăim vremuri fără precedent de dificile.

Pentru mine, este util să-mi amintesc că fiecare generație s-a confruntat cu propriile dificultăți.

Nu putem alege lumea în care absolvim, dar putem alege modul în care interpretăm circumstanțele în care ne aflăm.

Acesta este un lucru pe care părinții mei mi l-au insuflat încă de mic.

Am crescut în vibrantul oraș Chennai, din India. În mare parte am avut o viață confortabilă, dar în acei ani timpurii ne-am confruntat și cu dificultăți.

Ne îngrijoram din cauza secetei severe și dacă cisternele cu apă vor ajunge la timp.

Iar tehnologia a pătruns lent în viața noastră. Am așteptat ani întregi pentru a avea telefon, televizor și frigider. Fiecare dintre acestea ne-a schimbat viața într-un mod semnificativ.

Părinții mei nu au lăsat niciodată aceste limitări să-mi restrângă imaginația despre ceea ce era posibil. Datorită lor mi-am permis să visez că într-o zi aș putea lucra într-un loc îndepărtat numit Silicon Valley.

Când am primit vestea admiterii la Stanford, tatăl meu a cheltuit echivalentul salariului său pe un an pentru a-mi cumpăra biletul de avion.

Era prima dată când urcam într-un avion.

Când am ajuns în California, lucrurile nu erau chiar așa cum mi le imaginasem.

Îmi amintesc prima călătorie pe autostrada 280 de la aeroport, împreună cu familia care mă găzduia.

Dacă nu sunteți din California, probabil ați văzut imaginile care o prezintă ca pe un loc extrem de verde și luxuriant.

Dar când m-am uitat pe geam, am văzut mai degrabă dealuri maronii.

Cred că am spus acest lucru cu voce tare.

Gazda mea, doamna Jane Earl, m-a corectat cu blândețe:

— Noi preferăm să le numim aurii.

Exact despre asta înseamnă să alegi optimismul.

Înseamnă să reformulezi lucrurile într-o lumină pozitivă.

Acolo unde eu vedeam maro, ea vedea auriu.

Această mică schimbare de perspectivă a avut un efect enorm asupra modului în care am început să privesc lumea.

Ca să fiu sincer, nu doar vegetația Californiei era prezentată într-un mod puțin idealizat.

În broșuri, oceanul pare cald și primitor. Un profesor de la Stanford mi-a trimis chiar un e-mail înainte să accept oferta universității și a folosit plajele superbe drept argument convingător.

Așa că prima dată când am mers pe plaja din Santa Cruz, am fugit direct în apă. Apa nu era deloc caldă. Între timp am aflat că Oceanul Atlantic poate fi mai cald – ceea ce, apropo, este probabil singurul motiv pentru care aderarea Stanford la conferința ACC are vreun sens.

În ciuda dealurilor maronii și a oceanului rece, aproape toți oamenii pe care îi întâlneam aveau o atitudine pozitivă față de viață.

Poate pentru că poți purta pantaloni scurți tot anul, nu știu.

Am început și eu să adopt acest optimism californian. Și m-a ajutat să gestionez una dintre cele mai importante schimbări din perioada petrecută la Stanford. Am venit aici convins că voi obține un doctorat și că voi urma o carieră academică.

Viața avea însă alte planuri și a trebuit să mă angajez mai devreme decât mă așteptasem. Prin urmare, am renunțat la programul de doctorat.

Stanford a fost suficient de generos încât să-mi permită să îndeplinesc cerințele pentru obținerea unei diplome de master.

Aș fi putut vedea acest lucru ca pe sfârșitul unui vis. Dar datorită doamnei Earl, am reușit să văd acel deal maroniu ca fiind auriu. În acel moment am ales optimismul.

Al doilea filtru: orientați-vă către lucrurile dificile

Mi-ar plăcea să vă spun că am avut succes imediat după ce am plecat de la Stanford. Nu a fost deloc așa.

Chiar și după zece ani, simțeam că nu sunt pe drumul potrivit și mi-a luat mult timp să-mi găsesc direcția. Până când am aplicat la Google. Interviul meu final a avut loc în 2004. Era 1 aprilie și exact ziua în care a fost lansat Gmail. Când intervievatorii m-au întrebat despre el, nu eram sigur dacă era o glumă de Ziua Păcălelilor sau un produs real.

La vremea aceea, ideea de a oferi tuturor un gigabyte de spațiu de stocare gratuit părea extrem de ambițioasă și aproape imposibilă.

La câțiva ani după angajare, am primit și eu șansa de a lucra la o problemă care părea imposibilă. Internetul intra într-o nouă etapă. Web-ul evolua de la simple pagini la aplicații complexe și interactive. Un grup restrâns dintre noi credeam că putem reinventa browserul astfel încât să fie mult mai rapid și mai performant. Aveam deja un prototip care ni se părea foarte promițător.

În interiorul companiei exista un consens: construirea unui browser era o sarcină incredibil de dificilă, care ar fi necesitat sute de ingineri.

Noi eram doar aproximativ zece. Iar consensul era corect. Avea să fie extrem de greu. În anumite privințe eram naivi, iar uneori este bine să fii puțin irațional atunci când încerci ceva nou.

În 2008 am lansat ceea ce consideram a fi un browser excelent. În primele 24 de ore am avut opt milioane de utilizatori, iar recenziile au fost foarte pozitive. Apoi însă creșterea s-a blocat. După un an aveam aproximativ 2% cotă de piață.

Îmi amintesc că Steve Ballmer, directorul executiv al Microsoft la acea vreme, a ironizat Chrome într-un interviu și l-a numit „o eroare de rotunjire”. Ar fi putut fi descurajator.

Dar, cu acel optimism californian, le-am spus colegilor mei că simplul fapt că își făcuse timp să ne minimalizeze înseamnă că făceam ceva bine. Am continuat.

Ne-am stabilit obiective extrem de ambițioase pentru a menține echipa motivată.

Am iterat rapid și am lansat versiuni noi ale browserului la fiecare șase săptămâni, în timp ce alții lansau actualizări o dată la șase luni sau chiar la un an. Iar succesul a început să apară.

Lucrul la proiecte dificile m-a învățat multe. În primul rând, astfel de proiecte atrag de obicei oameni extraordinari și optimiști. În al doilea rând, chiar dacă nu atingi toate obiectivele foarte ambițioase pe care ți le stabilești, tot vei realiza ceva remarcabil.

Așadar, atunci când aveți posibilitatea de a lucra la ceva dificil, spuneți „da”.

Al treilea filtru: când toate celelalte lucruri sunt egale, alegeți ceea ce vă entuziasmează

Pentru mine, acel lucru a fost întotdeauna accesul la tehnologie. Cu cât familia mea a avut mai mult acces la tehnologie, cu atât viața noastră a devenit mai bună.

Nu am avut prea mult contact cu computerele până când am ajuns la Stanford.

Vă puteți imagina surpriza mea când am intrat în Sweet Hall și am văzut rând după rând de calculatoare pe care le puteam folosi oricând doream. Era anul 1993, iar internetul se construia literalmente în jurul meu. L-am perceput ca pe un factor fundamental al progresului uman.

Ideea că aș putea contribui la aducerea acestei tehnologii către cât mai mulți oameni mi s-a părut extraordinar de captivantă. Acesta este motivul pentru care am acceptat oferta de la Google. Și motivul pentru care am profitat de oportunitatea de a lucra ulterior la proiecte precum Chromebook și Android.

În urmă cu câțiva ani îmi amintesc că am întâlnit un grup de femei din mediul rural din India care foloseau smartphone-uri Android pentru prima dată. Le utilizau pentru a învăța noi meserii și pentru a comunica cu persoane dragi aflate la mare distanță.

Îmi amintesc și o vizită într-o sală de clasă din Pittsburgh, unde am văzut elevi provenind din medii foarte diferite învățând cu ajutorul produselor la care contribuisem.

Să văd cum tehnologia schimbă viețile oamenilor, așa cum o schimbase și pe a mea, era cel mai entuziasmant lucru din lume.

Așa că, atunci când vă gândiți la propriul drum, nu vă concentrați asupra:

lucrului pe care părinții voștri vor să-l faceți;

lucrului pe care îl fac toți prietenii voștri;

lucrului pe care societatea se așteaptă să-l faceți.

În schimb, gândiți-vă la acele subiecte care vă fac să stați până târziu în noapte discutând cu entuziasm cu colegii de cameră. Și mergeți să faceți acele lucruri.

Concluzie

Promoția 2026, cred cu sinceritate că sunteți cea mai capabilă generație de absolvenți din istorie. Cel puțin până anul viitor, când va veni următoarea promoție. Așa funcționează progresul.

Aveți înainte mii de momente importante. Secretul nu este să le gestionați perfect pe toate. Secretul este să găsiți o modalitate de a continua să mergeți înainte.

Uneori ajungem în locuri minunate, precum un munte superb acoperit de zăpadă. Alteori ajungem, ei bine... în Las Vegas. Ambele sunt daruri.

Aveți deja optimismul californian necesar pentru a vedea dealurile aurii ale vieții. Și aveți o diplomă de la Stanford care dovedește că sunteți capabili să faceți lucruri dificile. Acum ieșiți în lume și aprindeți-vă inimile de pasiune!

Felicitări!