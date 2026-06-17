​O româncă din Italia a fost șocată să afle că preotul a uitat să-i înregistreze căsătoria din 2002 și acum este într-o situație bizară

Cei doi s-au căsătorit civil în aprilie 2001 și în anul următor într-o ceremonie religioasă, în biserică. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă, în vârstă de 49 de ani şi un italian, în vârstă de 57 de ani s-au căsătorit la Starea Civilă şi apoi în biserică la Roma, în Italia, în anul 2002, dar acum au descoperit că preotul a uitat să înregistreze în actele bisericii căsătoria celor doi. Aşa că femeia nu poate obţine anularea căsătoriei de la Tribunalul de la Vatican.

Sacra Rota, principalul tribunal de apel al Sfântului Scaun și un organ al Curiei Romane este cunoscută mai ales pentru autoritatea sa de a emite declarații de nulitate pentru căsătoriile religioase catolice. În cazul acestui cuplu, există fotografii cu proaspeții căsătoriți și cu preotul paroh la altar, sute de imagini cu martori și invitați într-o atmosferă festivă, dar nu există niciun document oficial care să ateste că acea căsătorie a fost oficiată în biserică. Preotul care trebuia să o înregistreze nu a făcut-o, aşa că în biserică, apare ca „tamquam non esset”, ca și cum nu ar exista, relatează Corriere della Sera.

Și acum, când foștii soți se confruntă cu proceduri de anulare în fața Sacrei Rota, apare o problemă, nu dintr-o perspectivă civilă, care, de fapt, este chiar facilitată, ci dintr-o perspectivă morală și religioasă. Românca îşi doreşte să fie liberă în fața Bisericii pentru a se putea recăsători.

Cei doi s-au căsătorit civil în aprilie 2001 și în anul următor într-o ceremonie religioasă, în biserică. Viața lor de cuplu a mers bine timp de 15 ani, dar în 2017 au decis să se despartă și să apeleze la un divorț rapid. După ce a obținut divorțul civil, femeia s-a dus în urmă cu câteva zile la Chiesa dei Sacri Cuori di Gesù e Maria pentru a solicita certificatul de căsătorie canonic necesar pentru a depune la tribunalul de la Vatican, asistată de avocatul Alessandro Romanò, o cerere de anulare a căsătoriei. Acolo, după 24 de ani, cuplul a descoperit că „nu se căsătorise niciodată”.

Secretarul Biroului Diecezan din Porto San Rufina a rămas fără cuvinte când a venit momentul să-i înmâneze femeii documentația sacramentului celebrat. În documentele oficiale ale Curiei nu apare nicio înregistrare a căsătoriei, iar ipoteza este că preotul a uitat probabil să înregistreze actul.

„În prezent”, a declarat avocatul, „prin urmare, femeia nu știe dacă se va putea căsători din nou în biserică, având în vedere că, pe de o parte, nu există nicio înregistrare oficială a unei căsătorii, dar, moral și religios, cu 24 de ani mai devreme a fost pronunțat fatidicul «Da» în fața martorilor, a invitaților și a adunării. O dilemă morală mai degrabă decât juridică, care pare dificil de rezolvat.”

Dosarul personal al femeii, păstrat în registrele parohiei, consemnează doar botezul și cresima (n.red. Sacramentul prin care credinciosul își întărește și își confirmă credința primită la Botez, primind plinătatea Duhului Sfânt), dar nu și nunta propriu-zisă. Această lacună se dovedește acum crucială pentru conștiința femeii, deoarece este conștientă și convinsă că, în fața Bisericii, căsătoria este indisolubilă.

Din punct de vedere legal, s-ar putea recăsători în biserică, dar românca susţine că nu poate. „În fața Rotei”, a precizat avocatul femeii, „trebuie să demonstrăm că această căsătorie a fost într-adevăr celebrată, așa că vom prezenta fotografii și videoclipuri și vom oferi mărturiile preotului paroh, ale martorilor și ale invitaților.”