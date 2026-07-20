Un român s-a aruncat într-un lac din Italia ca să salveze un copil. Echipajele de salvare îl caută de 2 zile

La operațiunea de căutare participă echipaje ale Gărzii de Coastă, pompieri, scafandri și voluntari, care folosesc un robot subacvatic pentru a cerceta fundul lacului. Sursa foto: Profimedia (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 29 de ani este căutat după ce s-a aruncat în apele Lacului Garda, în Italia, pentru a salva un copil aflat în pericol de înec. Alexandru Olaisiu Sorin a dispărut în apele lacului după ce a reuşit să îl salveze pe copil.

Tânărul român lucra pentru una dintre firmele de închiriere de bărci din Sirmione și se afla la bordul unei ambarcațiuni închiriate de un grup de turiști englezi când s-a produs tragedia, relatează presa italiană. Grupul se reunea în fața plajei Jamaica din Sirmione, când un băiat de 7 ani aflat în apă se zbătea și părea că se îneacă, așa că tânărul român nu a ezitat nicio secundă și s-a aruncat în apă pentru a-l ajuta. L-a prins și l-a salvat, dar, poate din cauza șocului termic de la scufundare sau din alt motiv, acesta nu a mai ieșit la suprafață.

Căutările au început și sunt încă în desfășurare. „Activitățile”, informează forțele de ordine, „au fost întrerupte ieri seară din cauza furtunii puternice care a traversat și zona Lacului Garda și i-a împiedicat pe salvatori să continue căutările până la zori, când au fost reluate ”.

La operațiunea de căutare participă echipaje ale Gărzii de Coastă, pompieri, scafandri, Crucea Roșie și voluntarii Garda, care folosesc un robot subacvatic pentru a cerceta fundul lacului. Misiunea este extrem de dificilă, deoarece în locul în care a dispărut românul lacul are o adâncime de aproximativ 52 de metri.

Salvatorii încearcă să îl localizeze cu ajutorul ceasului inteligent Căutările au fost reluate duminică dimineață și continuă fără rezultat.

Echipele de intervenție încearcă să stabilească poziția românului și cu ajutorul ceasului inteligent pe care îl purta în momentul în care a dispărut în apă.