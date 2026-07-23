O influenceriţă din România a furat o brățară de 36.500 de euro dintr-un magazin din Cannes. A fost condamnată

Românca a furat valoroasa brăţară din magazinul Louis Vuitton de pe Boulevard de la Croisette de la Cannes. Sursa foto: Getty Images

O româncă în vârstă de 30 de ani şi partenerul său în vârstă de 33 de ani, rezidenţi la Toulouse, în Franţa, au fost condamnaţi la 10 şi 12 luni de închisoare sub supraveghere electronică, o amendă de 5.000 de euro fiecare și interdicția de a intra în zonă timp de 5 ani, după ce au furat o brăţară de aur alb în valoare de 36.500 de euro de la magazinul Louis Vuitton de la Cannes.

A durat doar câteva secunde pentru ca celebra influenceriţă româncă să fure o brățară din aur alb dintr-o vitrină deschisă din interiorul magazinului Louis Vuitton de pe Boulevard de la Croisette de la Cannes, relatează publicaţia Nice-Matin.

Un moment de neatenție din partea personalului i-a dat posibilitatea româncei să sustragă bijuteria în valoare de 36.500 de euro şi să o ascundă sub telefon, apoi a părăsit magazinul împreună cu partenerul ei. După ce a realizat că obiectul de lux fusese furat, personalul magazinului a dat alarma și, datorită imaginilor de pe camerele de supraveghere, cei doi hoți au fost identificați. Ulterior, au fost văzuți luând masa la un restaurant la modă înainte de a dispărea fără urmă.

Două zilei mai târziu femeia, care are nu mai puţin de 70.000 de urmăritori pe TikTok, a fost oprită şi identificată în timpul unei operațiuni împotriva hoţilor de buzunare organizate de poliţia municipală. Când a fost arestată, femeia purta brățara de lux la încheietura mâinii. Bijuteria, ușor deteriorată, a fost recuperată şi returnată magazinului de lux.

În urma percheziţiei care a avut loc în camera lor de hotel a celor doi, polițiștii au găsit numeroase articole de lux de designer, despre care cei doi au susținut că au fost achiziționate legal, și alte articole având încă etichete precum și 2.830 de euro în numerar.

Cei doi au ajuns în fața instanţei la tribunalul din Grasse pentru a fi judecați imediat. „Creaţi impresia unei mașini bine unse, de un anumit profesionalism?”, le-a spus președintele tribunalului Stéphanie Lochon-Dallet. Cu ajutorul unui interpret, tânăra a pledat în repetate rânduri că acțiunile sale au fost neintenționate: „Nu știu de ce am făcut-o, nu am intenționat să fur, nu-mi pot explica acțiunile, m-am pierdut.” Dar i s-a reamintit că purta la încheietură valoroasa brățară în ziua arestării. Acest lucru l-a determinat pe procuror să declare că „a fost un furt deliberat și că nu am auzit niciun fel de remușcare”.

În apărarea româncei, avocatul Olivier Moreau i-a descris pe inculpați drept cetățeni europeni care, din cauza activităților lor profesionale, călătoresc mult: „Nu sunt infractori obișnuiți, aceasta este o absurditate totală, mai ales într-un moment în care inculpata, mamă a unui bebeluș de 9 luni, trece printr-o perioadă dificilă.”

În hotărârea sa, instanța i-a condamnat la 10 și 12 luni de închisoare sub supraveghere electronică (de obicei, domiciliați în Toulouse), o amendă de 5.000 de euro fiecare și interdicția de a intra în zona Alpilor Maritimi timp de 5 ani.