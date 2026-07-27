Peter Magyar îl atacă dur pe Viktor Orban, după discursul de la Băile Tușnad: „O farsă și o plictiseală”

Peter Magyar și Viktor Orban. Foto: Colaj GettyImages

Partidul Fidesz, ca formaţiune politică, este dincolo de redresare”, a declarat luni, în Parlamentul de la Budapesta, premierul ungar Peter Magyar, transmite MTI, citat de Agerpres.

În intervenţia sa, şeful guvernului s-a referit la „interpretarea anuală a lumii” susţinută de fostul prim-ministru Viktor Orban la Băile Tuşnad, în România, despre care a spus că a degenerat într-o „farsă şi o plictiseală” ce nu a oferit „idei fructuoase, ci o iluzie politică tot mai confuză”, prin care Orban îşi explică propria înfrângere şi îşi caută drumul înapoi la putere, mizând pe un eşec economic al Ungariei.

„Credeţi că este acceptabil ca un politician maghiar să îşi dorească ca inflaţia să scape de sub control în Ungaria la fel cum s-a întâmplat ani de zile în timpul administraţiei sale eşuate”, a întrebat audienţa premierul Magyar, care s-a întrebat ce fel de lider politic vede în „suferinţa potenţială a familiilor ungare sau în declinul ţării sale” o condiţie prealabilă pentru propria revenire la putere.

„Ce fel de comunitate politică tolerează un astfel de lider care a eşuat deja?”, a continuat şeful executivului ungar.

Adresându-se apoi deputaţilor Fidesz, Peter Magyar a afirmat că ceea ce au făcut aceştia împreună cu liderul partidului este „ruşinos, ruşinos, ruşinos”.

Declaraţiile vin după ce, sâmbătă, Viktor Orban a criticat dur, la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, actuala conducere a Ungariei, pe care o acuză de „abuz de putere”. Fostul premier a precizat că, în perioada următoare, principala misiune a partidului Fidesz nu este recâştigarea puterii, ci organizarea unei „coaliţii largi a libertăţii”.

În discursul rostit în faţa a aproximativ şapte mii de persoane, Orban a atacat guvernul Tisza, acuzându-l de practici autoritare şi periculoase pentru democraţie, cu trimitere la mai multe decizii ale noii puteri de la Budapesta, precum anchetarea unor adversari politici sau modificarea Constituţiei pentru înlăturarea preşedintelui.

Fostul prim-ministru a mai susţinut că actualul guvern se concentrează pe comunicare şi imagine şi nu este interesat de gestionarea situaţiei economice.

Totodată, Orban a reluat o serie de teme promovate constant la Băile Tuşnad, precum „reunificarea naţiunii”, protejarea identităţii creştine a Ungariei, suveranitatea naţională sau respingerea imigraţiei.