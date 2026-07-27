ANAF pregătește decizii de impunere pentru venituri nedeclarate din străinătate. Sute de mii de români vor fi verificați

Veniturile din străinătate despre care ANAF a primit acum date sunt diverse, cum ar fi din închirieri pe platforme precum Booking sau Airbnb. Sursa foto: Getty Images/ Agerpres Foto

Sute de mii de români care au obținut venituri nedeclarate în perioada 2021-2024 în alte țări, precum Spania, riscă să primească decizii de impunere în urma unei ample campanii pregătite de ANAF, potrivit profit.ro.

Sursa citată precizează că până la final de octombrie, Fiscul ar urma să emită decizii de impunere pentru venituri care ar fi trebuit declarate prin Declarația Unică, aferente anilor 2021, 2022, 2023 și 2024.

Pe baza informațiilor obținute de la celelalte state UE, ANAF va emite decizii de impunere începând de azi. Campania ANAF poate să îi vizeze și și pe românii care au desfășurat activități în alte state UE unde s-au mutat efectiv și au achitat taxe, dar nu au declarat schimbarea rezidenței fiscale.

Veniturile din străinătate despre care ANAF a primit acum date sunt diverse, cum ar fi din închirieri pe platforme precum Booking sau Airbnb, criptomonede etc. Numărul de persoane despre care ANAF a primit date și cărora ar urma să le emită decizii de impunere, este foarte mare.

Numărul de decizii de impunere ar fi de nivelul sutelor de mii pe an, deși o persoană ar putea fi în situația aceasta în mai mulți ani. Potrivit informațiilor Profit.ro, în fiecare dintre cei patru ani vizați până la acest moment, pe fiecare județ sunt câteva mii de persoane, cu vârfuri care ajung și mult mai sus. De exemplu, într-un singur an, pentru județul Cluj, ANAF a primit informații despre venituri nedeclarate de către circa 60.000 de persoane.

Ce spun experții fiscali

Experții fiscali îi sfătuiesc pe românii care și-au plătit corect taxele în străinătate să își clarifice cât mai rapid situația fiscală în România, mai ales dacă nu și-au declarat schimbarea rezidenței fiscale. Cei care se conformează voluntar își pot anula decizia de impunere, în timp ce, în caz contrar, aceasta devine executorie.

Nedepunerea declarației de impunere dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale prin decizie de impunere. Stabilirea din oficiu nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului/plătitorului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației de impunere.

Aceste prevederi nu sunt aplicabile după începerea inspecției fiscale pentru obligațiile fiscale nedeclarate. În înștiințare ANAF informează contribuabilul/plătitorul cu privire la consecințele nedepunerii declarației de impunere. Stabilirea din oficiu a creanței fiscale se face prin estimarea bazei de impozitare.