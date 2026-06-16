„Niciun examen nu merită un copil pierdut”. Apel al MAI către părinți și profesori în perioada Evaluării Naționale și Bacalaureatului

Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire „Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el!”. FOTO: Getty Images

Ministerul Afacerilor Interne lansează campania de informare și prevenire „Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el!”, o acțiune prin care atrage atenția asupra presiunii emoționale pe care o resimt mulți copii în perioada Evaluării Naționale și a Bacalaureatului.

Reprezentanții MAI arată că, în fiecare an, în perioada examenelor naționale, mii de elevi trec prin emoții puternice, temeri și așteptări care nu sunt întotdeauna vizibile dincolo de rezultatele obținute. Pentru cei mai mulți copii, examenele reprezintă o etapă firească, însă pentru unii presiunea, frica de eșec sau teama de a-i dezamăgi pe cei apropiați pot deveni copleșitoare.

Campania este lansată pornind de la situațiile întâlnite în activitatea din teren. Prin acest demers, MAI face un apel către părinți, profesori și membrii comunității la atenție, dialog și sprijin pentru copii în această perioadă sensibilă.

Potrivit ministerului, echipele de intervenție se confruntă frecvent cu situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive, pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei de comunicare sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor familiei.

MAI subliniază că multe dintre aceste situații pot fi prevenite prin comunicare și prin sprijin acordat la timp. O conversație simplă, o încurajare sau certitudinea că un copil este acceptat indiferent de rezultat pot face diferența într-un moment de vulnerabilitate.

Reprezentanții instituției transmit că Evaluarea Națională și Bacalaureatul sunt examene importante, dar niciun rezultat nu este mai important decât siguranța, echilibrul și viața unui copil.

„De multe ori, cei care intervin în astfel de situații își doresc să fi putut ajunge mai devreme, înainte ca un copil să plece de acasă, înainte ca o familie să intre în panică, înainte ca un moment dificil să devină o tragedie. Prin această campanie vrem să transmitem un mesaj simplu: cea mai mare reușită nu este o notă, ci un copil care știe că este iubit, ascultat și sprijinit indiferent de rezultat”, a declarat chestor de poliție Ramona Dabija, director al Direcției Informare și Relații Publice.

În cadrul campaniei, MAI pune la dispoziția publicului o broșură cu recomandări privind prevenirea situațiilor de risc în perioada examenelor. Materialul include informații despre semnele care nu trebuie ignorate și despre măsurile care trebuie luate în cazul plecării voluntare a unui minor de la domiciliu.