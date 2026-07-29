Elevii români au obținut trei medalii de bronz la Olimpiada Internaţională de Economie

Rezultatele la OIE au fost obţinute în urma unui program naţional de pregătire şi selecţie organizat de RECE / sursă foto: Facebook - Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești

România a obţinut trei medalii de bronz la Olimpiada Internaţională de Economie (OIE) 2026, desfăşurată la Shenzhen, China, într-o competiţie care a reunit 56 de echipe formate din cinci elevi, potrivit unui comunicat al Centrului Român pentru Excelenţă în Economie (RECE), notează Agerpres.

Medaliile au fost câştigate de: Radu Nedea, International British School of Bucharest, Robert Bercea, British International School of Timişoara şi Iustin Alexandru Gheorghe, Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Ploieşti.

Din echipa României au mai făcut parte şi Giorgio Filippo Sforza, International School of Bucharest, şi Iris Voinea, Cambridge School of Bucharest. Lotul a fost condus de profesorul de economie Cristian Gheorghe, Coordonator Academic al Centrului de Excelenţă în Economie RECE.

Bilanţul României ajunge astfel la 21 de distincţii în opt participări la Olimpiada Internaţională de Economie: patru medalii de argint, 15 medalii de bronz şi două menţiuni de onoare.

OIE este o competiţie globală pentru liceeni, susţinută de laureatul Premiului Nobel pentru Economie Eric Maskin, care testează competenţe de economie, finanţe şi rezolvarea unui studiu de caz de business.

Rezultatele la OIE au fost obţinute în urma unui program naţional de pregătire şi selecţie organizat de RECE, pentru economie, business & finance, la care s-au înregistrat, în anul şcolar 2025-2026, peste 500 de elevi din 23 de judeţe. RECE oferă gratuit, din septembrie până în martie, câte 90 de minute de pregătire online în fiecare săptămână.

Cei 20 de elevi care au trecut de selecţia naţională au participat la un program intensiv de pregătire la sediul EY. Ulterior au fost selectate cele două loturi de câte cinci elevi pentru Olimpiada Internaţională de Economie şi Olimpiada Internaţională de Business şi Finanţe. Componenta de economie a fost coordonată de RECE şi de o reţea de profesori cu experienţă în educaţia internaţională, cea de finanţe de Mădălina Ion, director IM Consulting, iar studiul de caz de business a fost dezvoltat de EY şi RECE, cu sprijinul unor specialişti din sectorul energetic, pornind de la o situaţie investiţională complexă şi actuală.

Între 3 şi 6 august 2026, Bucureştiul va găzdui prima ediţie mondială a International Business and Finance Olympiad - IBFO, fondată şi organizată de RECE. La competiţie vor participa fizic 40 de elevi şi 16 team leaders din opt ţări: Grecia, Hong Kong, India, Japonia, Macao, Noua Zeelandă, Polonia şi România.

Centrul de Excelenţă în Economie RECE - Romanian Excellence Center in Economics este o organizaţie educaţională independentă care oferă gratuit elevilor din România pregătire în economie, business şi finanţe şi coordonează participarea României la competiţii internaţionale de profil.