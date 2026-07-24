Olimpic de aur la chimie și student la ETH Zurich: Călin Niță, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Călin Niță, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Un tânăr român cu un parcurs academic impresionant demonstrează că performanța clădită prin perseverență deschide porțile celor mai prestigioase instituții de învățământ din lume. Călin Niță, absolvent al Colegiului Național „Petru Rareș” din Piatra-Neamț, este în prezent student în primul an la Facultatea de Chimie a universității ETH Zurich din Elveția, un reper mondial în inovație și educație. Datorită rezultatelor sale de excepție, el a fost inclus în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, un proiect derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, menit să descopere și să promoveze mințile strălucite ale țării.

Deși în gimnaziu pasiunea sa se îndrepta către fizică, participând constant la competiții naționale, momentul de cotitură a venit în clasa a noua. Sub îndrumarea profesoarei sale de chimie, doctor Florica Ionică, elevul a descoperit o nouă perspectivă asupra științelor exacte, orientându-se definitiv către acest domeniu. Această schimbare de traseu i-a adus confirmarea succesului chiar anul următor, când a obținut premiul întâi la Olimpiada Națională de Chimie.

Parcursul său a continuat fără întrerupere, ajungând să bifeze cinci participări la această competiție majoră. Punctul culminant al anilor de liceu a fost atins la ediția din 2025, când Călin a cucerit premiul al doilea și și-a asigurat locul în lotul lărgit al României. Tânărul recunoaște că această ultimă victorie a venit pe fondul unei maturizări emoționale, concurând fără presiunea pe care și-o impunea de obicei și realizând că echilibrul interior este la fel de important ca anii de studiu. Palmaresul său este completat și de o mențiune obținută la Concursul Național „Costin D. Nenițescu”, organizat de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Fascinația pentru cunoaștere l-a determinat pe Călin să depășească granițele disciplinelor tradiționale și să se implice în proiecte aerospațiale cu recunoaștere globală.

În clasele a zecea și a unsprezecea, el a făcut parte din echipele Delphos și Anebris, participând la concursul Gerard K. O'Neill Space Settlement, organizat în Statele Unite de National Space Society. Echipele au câștigat doi ani la rând premiul întâi la categoria echipelor mari, succes care le-a oferit membrilor oportunitatea de a călători în America pentru ceremoniile de premiere. Mai mult, în clasa a unsprezecea, Călin și-a asumat direct rolul de lider al echipei, coordonând întregul proiect câștigător.

Astăzi, integrarea sa în mediul academic de elită de la Zurich îi validează toate eforturile. Prin povestea sa adusă în fața publicului de fundație, Călin Niță devine un exemplu clar de excelență, demonstrând că vocația și munca își găsesc mereu locul în vârful ierarhiilor internaționale.