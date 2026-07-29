Ce mesaj a transmis noul guvern de la Budapesta pentru maghiarii din Transilvania. „Bat vânturi noi în Ungaria”

Noul parlament al Ungariei. sursa foto: Getty

Guvernul de la Budapesta are obligaţia de a-i reprezenta pe maghiarii care trăiesc în afara graniţelor Ungariei, a afirmat miercuri Gyorgy Velkey, secretar de stat în Ministerul de Externe ungar. Declaraţia a fost făcută la deschiderea celei de-a 29-a ediţii a Universităţii de vară a Bazinului Carpatic şi a Forumului instituţiilor de peste hotare, eveniment găzduit de Budapesta, notează Agerpres.

„Bat vânturi noi în Ungaria de la alegerile din aprilie (...). Guvernul doreşte ca maghiarii - fie că sunt studenţi, profesori, medici, poliţişti sau fermieri - din Transilvania, Slovacia, Transcarpatia şi Voivodina să fie mândri că aparţin naţiunii maghiare şi să ştie că se pot baza pe sprijin”, a declarat Velkey, subliniind că datoria guvernului ungar este de a încuraja dialogul, susţinând totodată dreptul fiecărui maghiar la o viaţă sigură şi demnă.

Oficialul a amintit că discuţiile purtate cu autorităţile de la Kiev au dus la înţelegeri privind refacerea drepturilor comunităţii maghiare din Transcarpatia.

Astfel, partea ucraineană s-a angajat să readucă sistemul de şcoli pentru minorităţi şi să garanteze folosirea liberă a limbii maghiare, alături de utilizarea simbolurilor naţionale, între care imnul şi drapelul Ungariei. În plus, Ucraina a fost de acord ca limba maghiară să poată fi folosită în sistemul medical şi la evenimentele publice, a precizat Velkey.

Secretarul de stat a dat asigurări că Budapesta va continua să sprijine comunităţile maghiare din afara graniţelor, inclusiv pe cea din Slovacia, subliniind că, în interiorul Uniunii Europene, nu pot fi tolerate legi care ameninţă aceste comunităţi cu pierderea drepturilor sau confiscarea bunurilor.

„Ne dorim ca Ungaria să fie un partener care construieşte punţi, nu unul care sapă tranşee - un partener care cooperează cu statele vecine, sprijinind în acelaşi timp comunităţile maghiare de peste hotare. Scopul nostru este să consolidăm poziţia maghiarilor în Europa şi în lume”, a conchis Velkey.