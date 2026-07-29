Serghei Lavron, ministrul de Externe al Rusiei, și Vladimir Putin. Foto: Hepta

Vladimir Putin a ajuns la conducerea Rusiei datorită intervenției divine, a declarat ministrul de externe, Serghei Lavrov. „Faptul că Boris Nikolaevici Elțin a găsit, sincer, curajul să predea puterea devreme și faptul că a predat puterea singurei persoane de la acea vreme care putea păstra Rusia - aceasta este o turnură istorică a evenimentelor care semnifică faptul că Rusia este, la urma urmei, «marcată» de Dumnezeu”, a spus ministrul de externe al Rusiei, ]ntr-un interviu citat de Moscow Times.

Potrivit lui Lavrov, în momentul ascensiunii lui Putin, „totul în țară era în pragul prăpastiei”: „Și când lucrurile devin dificile, primim ajutor de sus”.

Anterior, regizorul de film și propagandistul Nikita Mihalkov a relatat, citat de jurnali;tii de la Moscow Times, că, în urmă cu peste 20 de ani, Putin i-a vorbit despre statutul său ales de divinitate. „Vorbeam, iar el mi-a spus: «Imaginează-ți cine sunt și cine am devenit. Chiar a făcut Dumnezeu asta ca să pot termina ceea ce alții nu au avut timp să termine?»”, Mihalkov a relatat detaliile conversației.

Patriarhul Kirill a declarat, de asemenea , în 2025, că rușii ar trebui să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru Putin și pentru „vremurile prospere”. Putin însuși a spus că nu s-a îndoit niciodată de ce a devenit președinte și nici nu a regretat acest lucru. Anterior, el a susținut că Rusia este „guvernată direct de Dumnezeu”, care a aprobat și războiul său cu Ucraina.

Arhidiaconul Andrei Kuraev a remarcat că „Putin are o abordare religioasă bazată exclusiv pe relații publice: el și Patriarhul Kirill cred într-un zeu care le este convenabil și care i-a numit să-i îndeplinească îndatoririle aici, în Rusia, și pe pământ”. „Adică, aceasta este o zeitate care aprobă preventiv toate acțiunile lor”, a explicat preotul.

Putin a preluat cea mai înaltă funcție guvernamentală pe 31 decembrie 1999, după ce președintele Boris Elțin și-a anunțat demisia anticipată și i-a predat puterile. Înainte de aceasta, Putin a deținut funcții de conducere în forțele de securitate și în guvern, inclusiv ca director al FSB și prim-ministru. Datorită amendamentelor constituționale, el poate candida pentru un al șaselea mandat prezidențial în 2030 și poate rămâne la putere până în 2036.