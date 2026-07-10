Serghei Lavrov anunță că Rusia va lupta până la capitularea necondiționată a Ucrainei

1 minut de citit Publicat la 08:56 10 Iul 2026 Modificat la 08:56 10 Iul 2026

Șeful diplomației lui Putin, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat că Moscova va continua războiul împotriva Ucrainei până când obiectivele stabilite de Vladimir Putin în iunie 2024 vor fi atinse, și anume capitularea necondiționată a Kievului, informează The Moscow Times.

„Președintele a confirmat clar că vom continua pentru atingerea obiectivelor stabilite în iunie 2024, în timpul discursului lui Vladimir Putin la Ministerul Afacerilor Externe”, a declarat Lavrov joi, în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul de externe din Mozambic, Maria Lucas.

Vladimir Putin a cerut, în iunie 2024 retragerea trupelor ucrainene de pe întregul teritoriu al regiunilor Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, regiuni pe care Rusia nu a reușit încă să le cucerească deplin, recunoașterea acestor regiuni și a peninsulei Crimeea ca fiind rusești, blocarea aderării Kievului în NATO și „demilitarizarea” și „denazificarea” Ucrainei.

De asemenea, Kremlinul a cerut ridicarea tuturor sancțiunilor economice impuse Rusiei, după invazia Ucrainei, declanșată pe 24 februarie 2022.

Putin a precizat că, doar după îndeplinirea tuturor acestor condiții, va ordona încetarea luptelor și încheierea unui armistițiu.

Ministrul de Externe Lavrov a mai acuzat, de asemenea, țările occidentale că „imită pregătirile pentru negocieri de pace” și că lansează ultimatumuri la adresa Rusiei. Conform lui Lavrov, toate acordurile pe tema Ucrainei, încheiate în 2014, 2015, 2019 și chiar 2022 au fost „distruse” chiar de Occident, iar „rezervele de bunăvoință și speranță” ale Moscovei „au fost complet epuizate”.