Un patron de baruri din SUA, care promitea bere gratis în ziua morţii lui Trump, e lăsat fără licenţă: Postarea care i-a adus belele

Agenții Departamentului de Venituri din Alcool din Wisconsin au confiscat bere de 25.000 de dolari din barurile lui Kirk Bangstad. Sursa foto: Minocqua Brewing Company via Facebook

Un bar din statul american Wisconsin care a promis că va oferi bere gratis clienţilor săi în ziua în care preşedintele american Donald Trump va muri îşi va pierde licenţa pentru băuturi alcoolice, a relatat marţi Fox News Digital, informează EFE, potrivit Agerpres.

Departamentul de Venituri din Wisconsin a informat Minocqua Brewing Company, care are două localuri în stat, că licenţa sa va fi revocată începând cu 4 august pentru transportul de bere la doză din Illinois fără permisele corespunzătoare.

Pe 22 ianuarie, compania a sugerat într-o postare pe Facebook că va oferi o promoţie de „bere gratis toată ziua” la moartea lui Trump, deşi nu a menţionat explicit numele preşedintelui.

În urma tentativei de asasinat eşuate împotriva lui Trump în timpul Cinei Corespondenţilor de la Casa Albă din aprilie, berăria a postat: „Ei bine, aproape am reuşit să avem #zideberegratis”.

Minocqua Brewing Company este deţinută de activistul de stânga Kirk Bangstad, care a promis că va „lupta cu unghiile şi cu dinţii” pentru a-şi menţine afacerea deschisă.

„Vor trebui să mă scoată cu forţa din barurile mele înainte să încetez să le mai vând bere progresiştilor însetaţi care vin să ne viziteze”, a scris Bangstad într-un comunicat în care le-a cerut totodată clienţilor săi să contribuie la un fond pentru a acoperi costurile legale rezultate din revocarea licenţei.

Ce spune proprietarul, pe larg

Într-o postare făcută duminica trecută pe Facebook, Kirk Bangstad, proprietarul Minocqua Brewing Company din statul Wisconsin, susține că autoritățile încearcă să îi retragă licența de producător de bere din motive politice, folosindu-se de încălcări minore ale legislației privind alcoolul.

El afirmă că Departamentul de Venituri din Wisconsin i-a transmis că intenționează să îi revoce autorizația începând cu 4 august, iar avocații săi, specializați în legislația privind băuturile alcoolice, consideră că sancțiunea este fără precedent și disproporționată.

Potrivit lui Bangstad, presupusele nereguli au apărut după ce compania a apelat la o fabrică din statul Illinois pentru a produce bere, deoarece legislația din Wisconsin nu îi permitea să expedieze online produsele fabricate local. El spune că a încercat timp de șase luni să remedieze toate problemele semnalate de autorități, însă acestea ar fi refuzat să îi permită să intre în conformitate cu regulile.

În plus, susține că investigația a pornit de la zeci de reclamații false făcute de susținători ai mișcării MAGA, iar controalele au descoperit doar nereguli minore, care ar fi generat pierderi fiscale și vânzări neautorizate de mai puțin de 500 de dolari.

Proprietarul berăriei afirmă că adevăratul motiv al acțiunii autorităților este activismul politic al companiei sale, cunoscută pentru pozițiile progresiste și criticile la adresa republicanilor și a unor lideri democrați. El sugerează că presiuni din partea marilor distribuitori de bere sau a unor influenți actori politici din Wisconsin ar sta în spatele deciziei de a-i retrage licența.

Bangstad respinge acuzațiile, anunță că va contesta măsura în instanță și le cere susținătorilor să contribuie financiar la acoperirea cheltuielilor de judecată.