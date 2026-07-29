Controversă etică în Marea Britanie. Un studiu spune că ouăle bio ar putea polua mai mult decât cele de la găinile crescute în cuști

1 minut de citit Publicat la 13:02 29 Iul 2026 Modificat la 13:25 29 Iul 2026

Ouăle bio ar putea polua de două ori mai mult decât cele de la găinile crescute în cuști. FOTO: Getty Images

Ouăle ecologice de la găini crescute în aer liber ar putea avea un impact asupra climei de aproape două ori mai mare decât ouăle provenite de la găini ținute în cuști, arată un studiu realizat în Marea Britanie.

Potrivit cercetării, dacă întreaga producție de ouă din Regatul Unit ar trece la sistemul ecologic, cu găini crescute în aer liber, emisiile de gaze cu efect de seră ar ajunge la echivalentul a aproximativ 2,3 milioane de tone de dioxid de carbon, scrie The Guardian.

În schimb, un sistem bazat în totalitate pe creșterea găinilor în cuști ar produce emisii de aproximativ 1,18 milioane de tone.

Explicația este că fermele ecologice au nevoie de mai multe găini pentru a produce același număr de ouă. Păsările crescute în cuști folosesc hrana mai eficient și produc, în medie, mai multe ouă.

Sistemul ecologic a avut rezultate mai slabe și în ceea ce privește folosirea terenurilor, poluarea apei cu substanțe nutritive și acidificarea mediului. Cercetătorii au constatat și o mortalitate mai ridicată a găinilor în fermele ecologice.

Studiul are însă mai multe limite. Datele analizate provin din perioada 2009-2010 și nu reflectă toate schimbările apărute în ultimii ani în industrie. Cercetarea nu a luat în calcul nici alte efecte asupra mediului, cum ar fi utilizarea pesticidelor sau impactul asupra biodiversității.

Consumul global de ouă este în creștere. Din acest motiv, condițiile în care sunt crescute păsările sunt o problemă importantă de bunăstare a animalelor, a explicat Harriet Bartlett, unul dintre autorii studiului.

"Producția de ouă este, într-o anumită măsură, un subiect ignorat atunci când vorbim despre sustenabilitate. Carnea și lactatele primesc mai multă atenție, în timp ce producția de ouă a fost mai puțin cercetată", a spus aceasta.

Harriet Bartlett este cercetătoare la Smith School of Enterprise and the Environment din cadrul Universității Oxford și a studiat anterior metodele de creștere intensivă a animalelor.

Studiul, publicat în revista Royal Society Open Science, a analizat date provenite de la ferme de păsări din Marea Britanie. Totuși, rezultatele nu oferă imaginea completă. Fermele ecologice ar putea avea avantaje în ceea ce privește reducerea toxicității pesticidelor și protejarea biodiversității, a precizat Bartlett.

Lee Holdstock, reprezentant al organizației Soil Association Certification, a declarat că studiul evidențiază unele compromisuri importante, dar oferă o imagine incompletă asupra efectelor asupra mediului.