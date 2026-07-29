TVA-ul de 9% la locuințe a fost prelungit până la 30 septembrie. Legea a fost adoptată

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Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, propunerea legislativă potrivit căreia persoanele care au încheiat precontracte de cumpărare a locuinţelor până la 31 iulie 2025 pot să încheie procedura fără TVA majorat până pe 30 septembrie 2026, astfel încât să nu fie afectate de atacul cibernetic de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, scrie Agerpers.

„În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi şi data de 30 septembrie 2026 inclusiv, persoana fizică, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, poate achiziţiona o singură locuinţă cu cota redusă de TVA de 9%, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ mai multe condiţii.

Locuinţa trebuie să aibă o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, şi o valoare, inclusiv a terenului pe care este construită, care nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată. Locuinţa în momentul livrării nu poate depăşi data de 30 septembrie 2026, să poată fi locuită ca atare, conform condiţiilor legale în vigoare la data încheierii actelor juridice care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe”, se arată în proiect.

Persoana care beneficiază de această lege trebuie să nu fi achiziţionat o altă locuinţă cu cotă redusă de TVA începând cu 1 ianuarie 2023 şi să fi încheiat până la data de 1 august 2025 un act juridic care are ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe.

Proiectul a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz. Proiectul a fost adoptat cu 287 de voturi.

Pe 15 iulie, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a fost ținta unui atac cibernetic, care „a generat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției”. De atunci, tranzacțiile imobiliare din toată țara sunt blocate, iar hackerul chiar amenințase că va șterge inclusiv copiile de rezervă.