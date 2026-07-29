Pîslaru anunță un termen de două săptămâni pentru îmbunătățirea Legii salarizării: „Încă nu suntem pregătiţi pentru asumare”

Ministrul interimar al Muncii, Drgoș Pîslaru. Foto: Hepta

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a asigurat, miercuri, că prin noua Lege a salarizării „niciun venit în plată al angajaţilor din sistemul public, inclusiv al celor din sectorul de sănătate, nu poate să scadă”. În plus, el a anunțat și un termen de două săptămâni pentru îmbunătățirea proiectului.

„Încă nu suntem pregătiţi cu legea pentru a fi asumată de Parlament pentru că avem două sectoare, sănătate şi educaţie, unde sunt tensiuni sociale din cauza unei campanii majore de dezinformare şi, pe de altă parte, din cauza problemelor pe care sistemele le au în mod obiectiv. Până nu lămurim situaţia cu sindicatele, nu avem o majoritate parlamentară de susţinere.

Ne propunem ca să mai stăm două săptămâni pe acest subiect, astfel încât, undeva la jumătatea lunii august, dacă vom avea ceea ce credem că vom avea, îmbunătăţiri semnificative şi îmbunătăţirea inclusiv a dialogului cu sindicatele, să putem ajunge la o formă în care, încă o dată, să putem arăta şi susţine că proiectul acestei legi nu numai că e bun pentru că primim nişte bani din PNNR, ci face bine României”, a spus Pîslaru, la Digi24.

Pîslaru a subliniat că „niciun venit în plata din sănătate nu poate să scadă”.

„Prin mecanismul de protecţie a veniturilor în plată, niciun venit în plată al cuiva din sectorul de sănătate sau din sectorul public nu poate să scadă. Există o campanie de dezinformare majoră care încearcă să sugereze că ar exista vulnerabilităţi. Nu există aceste vulnerabilităţi, au fost corectate”, a adăugat el.

Ministrul a precizat că sumele compensatorii sunt catalogate drept venit salarial şi „poartă impozite pentru pensie şi sănătate”.

„Aceasta pentru cei care sunt sub o treime, care ar avea nevoie de aceste compensări, pentru că în trecut au existat sporuri de până la 85% în sistemul de sănătate şi, cuplat cu anumite lucruri care au fost date ca măriri în trecut, există posibilitatea să fie nevoie de aceste măsuri compensatorii. Pentru două treimi din zona de sănătate veniturile salariale cresc, ca să fie foarte clar, din componenta de salariul de bază crescută până la 35%, sporurile care ajung la 50%, iar pe partea de continuitate, este pentru prima oară în istorie când gărzile şi turele vor fi plătite ca procent adăugat salariului efectiv, deci nu unei valori rămase în istorie sau neplătite deloc, cum era înainte de 2016”, a explicat el.

Privind greva generală din sănătate, Pîslaru a spus că, evident, „sistemul poate fi îmbunătăţit”.

„Administraţia Prezidenţială a mediat în continuare dialogul cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi sindicatele care au protestat. Discutăm aici de Sanitas. Ieri, toată ziua, au avut loc discuţii la Ministerul Sănătăţii pentru a lămuri ultima parte referitoare la partea de sporuri şi cum se aplică pe specialităţi şi partea legată de acea bandă de plus-minus 15% pe tip de unitate spitalicească. Oodată ce acestea ar fi rezolvate şi am şti exact pe ce stăm, n-ar mai exista vreun punct de controversă în zona de sănătate, evident, în bugetul pe care îl avem alocat pentru dumnealor, care acum este de 2,7 miliarde de lei, adică în plus, deci nu în minus, în plus”, a subliniat ministrul.

Întrebat care este mecanismul acordării acestor venituri compensatorii, astfel încât să nu se ajungă la scăderea veniturilor bugetarilor, Pîslaru a explicat că acest lucru este „foarte simplu”.

„Dacă salariul calculat după noua grilă ar duce la o valoare în plată care ar fi mai mică decât ce primeşte astăzi, automat, prin lege, se oferă salariul pe care îl are astăzi. Deci nu este vorba de ceva care se dă în plus, ci practic, rămâi cu veniturile pe care le ai, care sunt compensate din punctul ăsta de vedere. Ca să fie iarăşi foarte clar. Nu e vorba că aceste sume compensatorii pot fi oprite la un moment dat printr-o ordonanţă «Trenuleţ» sau printr-o altă măsură discreţionară. Ele fac parte din corpul legii şi se vor aplica ca atare”, a explicat ministrul interimar al Muncii.

Ministrul precizează că sporurilor nepermanente nu vor fi luate în calcul la compensare, subliniind că nu este cazul sistemului sanitar.

„În cazul sectorului sanitar, discutăm de continuitate, de gărzi şi de ture. Ca să spun iarăşi foarte clar lucrurile. După ce ne-am aliniat cu Ministerul Sănătăţii şi am dus acest spor de gardă la 30%, am făcut şi am refăcut toate calculele, nu va exista medic care să nu aibă o sumă suplimentară pentru gardă. Asta este o chestie clară. Pentru partea de ture şi celălalt personal medical, avem în acest moment tot 30%. Pe timpul săptămânii sunt mai bine plătite ca în trecut, pentru sâmbete, duminici şi sărbători legale există, în acest moment, încă o discuţie. Există deschiderea de a face calcule astfel încât să ne asigurăm că şi în aceste perioade zona de continuitate nu va duce la scăderea venitului salarial”, a explicat Pîslaru.

Astfel, ministrul a anunțat un termen de două săptămâni pentru îmbunătățirea proiectului, deoarece „nu există încă un consesc că ar putea trece în Parlament”.