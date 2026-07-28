Președintele SANITAS îi cere lui Bolojan să discute cu sindicatele: "Ați dus întreaga țară în haos"

Președintele SANITAS îl acuză pe premierul interimar că "înșiră minciuni" Iulian Pope/Facebook

Președintele SANITAS, Iulian Pope, îi cere lui Ilie Bolojan să discute cu sindicaliștii și îl acuză pe premierul interimar că "înșiră minciuni" despre proiectul legii salarizării, în contextul grevei din sistemul sanitar:

"Domnule Ilie Bolojan, prim-ministru demis constituțional de către Parlamentul României,

Am urmărit cu mare interes declarația dumneavoastră de presă, cu speranța sinceră că vom primi un mesaj pozitiv pentru întreg sistemul sanitar și pentru cel de asistență socială.

Până în ultimul moment am crezut că veți avea decența să ne invitați la o discuție sinceră pentru ieșirea din situația în care suntem.

Am avut neplăcuta surprindere să asistăm la o declarație în care ați început să înșirați minciuni legate de proiectul legii salarizării.

Ne întrebăm dacă dumneavoastră ați văzut acest proiect. Dacă nu, vă spunem noi unde-l găsiți, este pe site-ul Ministerului Muncii la Comunicate de presă", a scris pe Facebook președintele SANITAS.

Acesta l-a acuzat pe Bolojan și pentru tăierea cu 10% a numărului de posturi deblocate propuse de Ministerul Sănătății.



"Domnule prim-ministru demis, în afară de a tăia bugete, personal sau ospătari, aveți și capacitatea de a construi ceva pentru țară?

În ceea ce privește greva generală declanșată de Federația Sanitas în sistemul de sănătate, vă informăm că nu s-a desfășurat în ”unele spitale”, așa cum ați vrut să minimalizați demersul nostru.

S-a desfășurat în 482 de unități sanitare din întreaga țară.

În același timp vă informăm că pacienții au fost, sunt și vor fi respectați de întreg personalul din sistemul sanitar.

Pentru că nouă ne pasă! Noi am depus un jurământ și îl respectăm cu sfințenie, spre deosebire de felul în care respectați dumneavoastră jurământul depus pentru țară.

Domnule prim-ministru demis, ați dus întreaga țară în haos. Ieșiți din bula în care v-au băgat consilierii dumneavoastră și priviți pe geamul biroului ca să vedeți România reală! Dacă nu vă treziți curând, s-ar putea să vă treziți scos în stradă de peste 1 milion de români".